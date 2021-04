Bissendorf

Wegen Bedrohung und Widerstand gegen Polizeibeamte muss sich ein 46 Jahre alter Mann aus der Wedemark verantworten. Der Bissendorfer landete nach der Tat vorsorglich in einer psychiatrischen Klinik.

Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, bedrohte der Mann am Mittwoch, 7. April, gegen 22.30 Uhr während eines Streits seine 17 Jahre alte Tochter in der gemeinsamen Wohnung Am Heerwege in Bissendorf mit einem Messer. Dem Mädchen gelang unverletzt die Flucht. Sie alarmierte die Wache im Kommissariat Mellendorf.

Niemand wurde verletzt

„Als die Beamten am Tatort eintrafen, hatte sich der 46-Jährige in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus verbarrikadiert“, teilte Bebensee weiter mit. Seinen Kollegen sei es dann aber gelungen, in das Wohnzimmer einzudringen und den Mann zu überwältigen. Bei der vorläufigen Festnahme habe sich der Bissendorfer, der wohl unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand, erheblich zur Wehr gesetzt. Verletzt wurde bei dem Einsatz aber niemand.

