Mellendorf

Glücklicherweise blieb diese Fahrt nicht unbeobachtet: Die Polizei Mellendorf konnte in der Nacht zu Sonnabend den BMW X5 eines 55-Jährigen rechtzeitig stoppen. Das Fahrzeug war der Besatzung eines Streifenwagens gegen 2.35 Uhr auf der Kaltenweider Straße in Mellendorf aufgefallen. Aus Richtung Scherenbostel kommend fuhr der Mann am Steuer deutliche Schlangenlinien und dabei mehrfach auf die Gegenfahrbahn.

Bei der Kontrolle des Fahrers stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Das Atemtestgerät zeigte einen Wert oberhalb von zwei Promille. Gegen den Autofahrer läuft jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an und stellte den Führerschein sicher.

Von Rebekka Neander