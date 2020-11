Resse

Ein 39 Jahre alter Mann aus Sachsen muss sich wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Mehr noch, er stand offenbar auch unter dem Einfluss von Drogen, als ihn Polizisten in der Wedemark erneut aus dem Verkehr gezogen haben.

Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, hatten Streifenbeamte den Mann am Donnerstag gegen 21 Uhr auf dem Müllerweg in Resse gestoppt. Bei der Kontrolle stellten sie rasch fest, dass der 39-Jährige am Steuer eines Porsche gar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Erschwerend kommt Bebensees Angaben zufolge hinzu, dass der im Fahrzeughandel tätige Sachse offenbar auch unter dem Einfluss von Drogen stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, das Ergebnis stand am Freitag noch nicht fest. Gleichwohl gab der Mann vorherigen Konsum zu.

Allerdings förderte ein Blick in die Akten des 39-Jährigen zu Tage, dass er Wiederholungstäter ist. Erst am 20. September war er von Beamten des Mellendorfer Kommissariats – damals am Steuer eines Maybach – gestoppt worden. Bereits zu der Zeit hatte er keine Fahrerlaubnis mehr und stand erwiesenermaßen unter Drogeneinfluss.

Von Sven Warnecke