Zur Stunde verhandelt das Verwaltungsgericht in Hannover über die Pläne eines Landwirts aus Elze in der Wedemark, der seine Hähnchenmast erweitern möchte. Natur- und Tierschutzorganisationen protestieren vor dem Gerichtsgebäude.

Hähnchenmast in Elze: Protest vor Gerichtsverhandlung

