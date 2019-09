Bissendorf

Der alte Sieger ist der neue Sieger: Die Mannschaft des RB Hannover hat den diesjährigen Caren-Marks-Pokal gewonnen. Die Spieler haben ihren Titel verteidigt – ohne auch nur ein Spiel beim Turnier auf der Anlage des SC Wedemark in Bissendorf zu verlieren.

In der letzten Spielrunde traf die Hobbymannschaft auf die Kickers aus Langenhagen. Zu diesem Zeitpunkt waren beide Teams Punkt- und Torgleich an der Tabellenspitze. Die Entscheidung um den Turniersieg fiel in der finalen Partie. Am Ende siegte RB Hannover mit 2:1.

Die SPD-Bundestagsabgeordnete und parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium, Caren Marks, überreichte den Gewinnern den nach ihr benannten Pokal. Zudem lobte die Politikerin alle teilnehmenden Mannschaften für einen sportlich fairen Wettkampf.

Aus der Wedemark waren die ExYoungsters aus Elze und der FC Bauwagen am Start. Die ExYoungsters verpassten das Podium knapp und landeten auf Platz vier. Der FC Bauwagen stand am Ende einen Platz dahinter.

Von Julia Gödde-Polley