Gailhof

Auf der Landesstraße 310 zwischen Gailhof und Fuhrberg ist ein Radfahrer am Donnerstag bei einem Unfall leicht verletzt worden. Der 51-Jährige überquerte gerade die Fahrbahn, als ein Auto den Mann anfuhr.

Nach Angaben von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Wedemärker Kriminal- und Ermittlungsdienstes, war der Radfahrer um 18.10 Uhr auf dem Fahrradweg an der L 310 in Richtung Gailhof unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle zur A 7 wollte er die Straße überqueren, um auf den Fuhrberger Weg zu fahren. In diesem Augenblick bog eine aus dem Weg kommende 26-jährige Autofahrerin mit ihrem Ford nach links auf die L 310 in Richtung Fuhrberg. Der Radfahrer und das Auto stießen in der Fahrbahnmitte zusammen, berichtet Bebensee. Dabei stürzte der Mann auf die Straße und zog sich leichte Verletzungen zu. Der 51-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf circa 1600 Euro.

Alle Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus der Wedemark finden Sie im Polizeiticker.

Von Julia Gödde-Polley