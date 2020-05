Elze

Ein 29-jähriger Radfahrer hat am Sonnabend gegen 11 Uhr auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg an der L 190 eine vierköpfige Familie so knapp überholt, dass er dabei ein Kind leicht verletzte. Der Radfahrer wollte auf Höhe der Gemarkung Elze die Familie links überholen, striff dabei allerdings den Arm eines zehnjährigen Mädchens und fuhr ihr über die Ferse. Anstatt sich um das Kind zu kümmern, setzte der Mann seine Fahrt unvermindert fort, berichtet die Polizei. Der Vater rannte hinter dem Radfahrer her und konnte ihn nach kurzer Zeit stellen. Er übergab ihn der inzwischen von der Familie alarmierten Polizei. Sie entließ den Fahrer nach Aufnahme der Personalien. Ihn erwartet nun ein Verfahrens wegen Unfallflucht.

Von Rebekka Neander