Mellendorf/Scherenbostel

Die Polizei sucht den Halter eines Hundes, der am Donnerstag gegen 21.30 Uhr eine Radfahrerin auf dem Radweg zwischen Mellendorf und Scherenbostel gebissen hat. Der Spaziergänger und die 18-jährige Radfahrerin waren auf dem Radweg an der L 190 beide in Richtung Scherenbostel unterwegs. Als das Fahrrad den Hund passierte, biss das angeleinte, kniehohe Tier die 18-Jährige in die Wade. Halter und Radfahrerin setzten nach einem kurzen Gespräch ihren Weg fort. Erst später entdeckte die junge Frau, dass sie sich durch den Biss eine „nicht unerhebliche“ Verletzung zugezogen hatte, wie es im Polizeibericht heißt. Sie begab sich deshalb sofort in ambulante Behandlung. Zudem sei ihre Hose durch den Biss zerrissen worden. Wer Hinweise geben kann, erreicht die Polizei in Mellendorf unter Telefon (05130) 9770.

Von Rebekka Neander