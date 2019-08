Mellendorf

Bei einem Verkehrsunfall ist in Mellendorf am Sonntag gegen 16.20 Uhr ein Radfahrer verletzt worden. Der 18-Jährige kam in ein Krankenhaus. An den beiden beteiligten Fahrzeugen ist nur leichter Sachschaden entstanden

Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes der Polizei Wedemark, wollte ein 53 Jahre alter Mercedesfahrer von der Brelinger Straße kommend nach rechts auf die Kaltenweider Straße – der Ortsdurchfahrt (L 190) – abbiegen. Dabei habe er offensichtlich den jungen Radler übersehen, der von der gegenüberliegenden Tankstelle kommend die Fahrbahn querte. Nach der Kollision stürzte der 18-Jährige zu Boden. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Von Sven Warnecke