Mellendorf

Eine 57 Jahre alte Frau aus der Wedemark ist am Montag, 3. Januar, bei einem Unfall  in Mellendorf verletzt worden. Sie wurde in das Krankhaus in Großburgwedel eingeliefert.

Nach Auskunft von Philip Wehr, stellvertretender Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, wollte eine 42 Jahre alte Autofahrerin aus Neustadt gegen 16 Uhr von der Kaltenweider Straße – der Ortsdurchfahrt der Landesstraße 190 – auf die Brelinger Straße abbiegen. Seinen Angaben zufolge habe die Škoda-Fahrerin dabei die Wedemärkerin, die mit einem E-Bike in Richtung Süden unterwegs war, übersehen.

Bei dem Zusammenstoß wurde die E-Bikerin auf die Straße geschleudert. Dabei zog sie sich eine Schulterverletzung zu. „Vermutlich durch das Tragen eines Helmes wurde eine schwerere Verletzung verhindert“, heißt es von Wehr weiter. Sowohl das Zweirad als auch das Auto wurden beschädigt. Die Polizei beziffert den Schaden mit einem vierstelligen Euro-Betrag.

Von Sven Warnecke