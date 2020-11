Mellendorf

Mitglieder des Hannoverschen Radsport Clubs (HRC) haben bei ihrer Radtour gegen die (soziale) Kälte bei Mellendorfer Kita-Kindern Wunschzettel an den Weihnachtmann abgeholt. „Auf diesem Weg wollen wir Radsportler dem Nachwuchs eine Freude bereiten“, sagte HRC-Präsident Ingvar Vollprecht. „Jeder Wunschzettel wird noch vor Heiligabend beantwortet.“ Zugleich unterstützen alle radfahrenden Wunschzettelkuriere die HAZ-Weihnachtshilfe mit ihrem Einsatz: Jeder geradelte Kilometer wird mit 50 Cent vergütet. Das Geld kommt der großen Hilfsaktion zugute.

Joèlina und Jonah sammeln Wunschzettel ein

Die ersten Kilometer dieser Weihnachtshilfe-Aktion haben in diesem Jahr Joèline (9) und Jonah (12) auf dem Tacho. Sie hatten ihre Trikots mit Weihnachtsmützen ergänzt und waren am Sonnabendmorgen bei Diana Falkenberg in der Mellendorfer Ortsriede vorgefahren. Falkenberg ist stellvertretende Einrichtungsleiterin der KiTamiTu ( Kindertagesstätte mit Turm). Deren 125 Kinder hatten in den zurückliegenden Tagen eifrig an ihren Wunschzetteln gemalt und geklebt. Selbst die sechs Umschläge der jeweiligen Gruppen wurden liebevoll und künstlerisch gestaltet.

Anzeige

Mit dem Rad geht es ins Christkind-Dorf Himmelpforten

Joèlina und Jonah packten die kostbare Fracht regensicher ein. Sie wollen in dieser Woche auch noch in Elze Station machen, um weitere Wunschzettel von Kindern einzusammeln. Alle Briefe werden dann dem Weihnachtsmann im Christkind-Dorf Himmelpforten ( Landkreis Stade) zugestellt. Dafür sind Vollprecht und Bernd Blauert-Segna vom HRC verantwortlich. Sie führen die Tour gegen Kälte an und planen, am Sonnabend, 5. Dezember, mit maximal 18 Mitstreitern in die Pedale zu treten.

2020 ist alles etwas anders

„In diesem Jahr ist alles etwas anders“, berichtete Tourorganisator Wulf-Steffen Pohle. Wenn er am Sonnabend nicht ebenfalls eine Weihnachtsmütze aufgesetzt hätte, hätte man vielleicht ein paar neue graue Haare gesehen. „Es kann leider keiner unangemeldet mitfahren, um Kilometer zu sammeln“, sagte er bedauernd. Der Infektionsschutz erfordere mehr Aufwand. Aber die Radsportler haben erneut finanzielle Unterstützung zugesagt bekommen. So will Patrick Döring vom Unternehmen Wertgarantie am 5. Dezember einen Scheck zum Startpunkt an Hannovers Neuem Rathaus mitbringen. Auch Bischof Ralf Meister von der evangelisch-lutherischen Landeskirche will vorm Start nach Himmelpforten persönlich alles Gute wünschen.

Dass in diesem Jahr alles etwas anders ist, bestätigte auch Falkenberg. „Wir werden die Adventszeit vor allem draußen verbringen“, sagte sie. Das bedeutet für die jungen Wunschzettelverfasser, dass sie sich warm und wetterfest kleiden. Auch die Dekoration muss ein bisschen robuster sein. Drei als Nikolaus bemalte Baumstämme sind schon fertig gestaltet und dekorierten die Wunschzettelübergabe zugunsten der HAZ-Weihnachtshilfe. Mit 14 Grad herrschten dabei milde Temperaturen – und wenn es nach den Radsportlern geht, muss auch bei ihrer Tour am 5. Dezember nicht unbedingt ein Schneegestöber losbrechen.

Weitere Informationen zur HAZ-Weihnachtshilfe und die Möglichkeit, online zu spenden, gibt es auf www.weihnachtshilfe.de. Wer den Sportlern des HRC Wunschzettel übergeben möchte, kann sich bei Wulf-Steffen Pohle unter Telefon (0170) 2831930 oder Christian Peter unter Telefon (0160) 7800772 melden.

Lesen Sie auch

Von Patricia Chadde