Mellendorf

Ein Jugendlicher hat an der Bushaltestelle am Schulzentrum in Mellendorf randaliert und rund 1000 Euro Schaden angerichtet. Für weitere Sachbeschädigungen im Ortsteil sucht die Polizei noch nach Zeugen.

Ein Zeuge hörte am Freitag gegen 17.50 Uhr im Bereich des Schulzentrums Mellendorf plötzlich das Klirren von Glas. Als er nachschaute, entdeckte er, dass an einem Bushäuschen eine Scheibe zerstört war, zudem sah er mehrere Verdächtige. Die alarmierte Polizei traf bei der sofort ausgelösten Fahndung eine vierköpfige Gruppe Jugendlicher an, auf die die Beschreibung passte. Ein 15-Jähriger räumte ein, die Scheibe mit einem Stein eingeworfen zu haben. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung gegen ihn ein.

Graffiti an Scheune gesprüht

Für eine Reihe weiterer Sachbeschädigungen in Mellendorf ist die Polizei noch auf Zeugenhinweise angewiesen. Bislang unbekannte Täter sprühten zwischen Freitag, 12 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, mit grüner Farbe Graffiti an eine Scheune an der Straße Gilborn sowie an eine Walze, an Folie von Siloballen sowie an ein Überwurftuch für Strohballen in der nahen Feldmark zwischen Kaltenweider Straße und Grabenweg. Der Sachschaden liegt bei etwa 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Mellendorf unter Telefon (05130) 9770 entgegen.

Von Frank Walter