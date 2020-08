Mellendorf

Nach nächtlichen Randalen in Wedemark-Mellendorf ermittelt jetzt die Polizei – dabei hoffen die Beamten auf Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. So rissen Unbekannte am Freitag gegen 22.30 Uhr mehrere Sitzbänke am Schulzentrum aus der Verankerung. Außerdem beschädigten sie die Fassade mit einem spitzen Gegenstand so massiv, dass die Dämmung nun offen liegt.

Am Sonnabend gegen 21.40 Uhr beobachteten Zeugen dann, wie ein junger Mann aus einer Gruppe von vier Personen einen Stein gegen das Glas des Buswartehäuschens am Schulzentrum warf. Die Scheibe zersplitterte. Anschließend flüchtete das Quartett unerkannt.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen gemeinschaftlicher Sachbeschädigung aufgenommen. Sie bittet Zeugen, sich unter Telefon (05130) 9770 zu melden.

Weitere Meldungen von der Polizei und Feuerwehr in der Gemeinde Wedemark lesen Sie im Polizeiticker.

