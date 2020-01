Mellendorf

Ein Unbekannter hat am Freitag in Mellendorf ein geparktes Auto mehrfach mit einem Pflasterstein beworfen. Der Randalierer beschädigte zwischen 15 und 21.40 Uhr die Windschutzscheibe, die rechte Seitenscheibe sowie die Beifahrertür des blauen Audi. Dieser stand an der Straße Am Roye-Platz.

Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden an dem Wagen auf circa 2500 Euro. Das Wedemärker Kommissariat bittet Zeugen um Hinweise zu dem Täter. Die Beamten sind unter Telefon (05130) 9770 erreichbar.

Alle Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus der Wedemark finden Sie im Polizeiticker.

Von Julia Gödde-Polley