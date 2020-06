Mellendorf

Unbekannte hatten in Mellendorf offenbar das Ziel, Werkzeug zu stehlen. Die Täter brachen zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 6.45 Uhr, drei Handwerkerfahrzeuge einer an der Industriestraße ansässigen Firma auf. In allen Fällen durchstachen sie das Blech unterhalb des Türschlosses und entriegelten es so. Anschließend durchsuchten sie die Wagen nach Diebesgut.

Weil die Diebe offenbar nicht fündig wurden, brachen sie laut Polizei auch keine weiteren dort abgestellten Fahrzeuge auf. Sie flüchteten ohne Beute, hinterließen aber einen Schaden von etwa 600 Euro.

Anzeige

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen erreichen das Kommissariat unter Telefon (05130) 9770.

Weitere HAZ+ Artikel

Alle Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus der Wedemark finden Sie im Polizeiticker.

Von Julia Gödde-Polley