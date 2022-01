Wedemark

Nach mehreren Sachbeschädigungen in der Wedemark ermittelt das Kommissariat Mellendorf. Randalierer hatten in der Nacht zum Donnerstag, 6. Januar, gleich in mehreren Ortsteilen ihr Unwesen getrieben. So wurden nach Polizeiangaben in Elze an der Walsroder Straße, beim Netto-Markt an der Bissendorfer Straße in Mellendorf sowie an der Scherenbosteler Straße in Bissendorf drei Werbeschilder demoliert.

Offenbar wurden die dort angebrachten Plakate von den Unbekannten zunächst mit Wasser eingeweicht und anschließend heruntergerissen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke