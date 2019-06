Mellendorf

Die Polizei Wedemark ermittelt wegen zwei Sachbeschädigungen in Mellendorf. Diese ereigneten sich zwischen Mittwoch etwa 19 Uhr und Donnerstag gegen 8.30 Uhr an der Berliner Straße sowie am Lüneburger Weg. Dort haben die Randalierer mit einem spitzen Gegenstand den Lack von einem dort abgestellten VW Passat sowie eines Seat Ibiza verkratzt. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 1000 Euro.

Hinweise erbittet das Kommissariat Mellendorf, Telefon (05130) 9770. Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus der Wedemark lesen Sie im Ticker.

Von Sven Warnecke