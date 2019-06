Mellendorf

Die Polizei Wedemark sucht einen Randalierer, der am Dienstag zwischen 8.15 und 14.40 Uhr ein am Schulzentrum Mellendorf abgestelltes Auto demoliert hat. Nach Auskunft von Philip Wehr, stellvertretender Leiter des Wedemärker Kriminal- und Ermittlungsdienstes, hatte eine 32 Jahre alte Langenhagenerin ihren Ford Fiesta morgens am Roye-Platz abgestellt. Als sie am Nachmittag zurückkehrte, stellte sie den Schaden an der Fahrertür fest. Offenbar hatte der Täter dazu eine Eisenstange benutzt – das Werkzeug ließ der Randalierer laut Wehr am Tatort zurück. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro.

Hinweise erbittet das Kommissariat unter Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke