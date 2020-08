Bissendorf

Es hat mit Graffitischmierereien auf der Bandenwerbung begonnen. Zwischenzeitlich sind auch Sitzmöbel an der Vereinsgaststätte des Sportclubs Wedemark (SC) in Bissendorf bei einem mutwillig veranstalteten Lagerfeuer in Flammen aufgegangen. Nun haben Unbekannte am Wochenende um den 15. und 16. August Fußballtore auf dem C-Platz an der Straße Mühlenberg in Bissendorf demoliert. Nach Auskunft des geschäftsführenden Vorsitzenden Christoph Baumgarten bewegt sich der inzwischen entstandene Schaden bei mehreren Tausend Euro. Er bezeichnet das als mehr als ärgerlich.

Vereinsmöbel gehen in Flammen auf

Die Holzmöbel des Vereins sind in Flammen aufgegangen. Die Reste konnten passen auf eine Schubkarre. Quelle: Privat

„Wer macht so etwas?“, fragt sich Baumgarten. Nach den Graffiti-Schmierereien sowie der Brandstiftung am Mobiliar hatte er noch Anzeige bei der Polizei erstattet. Doch bislang konnte die Polizei keinen Verursacher ermitteln. Aus diesem Grund hat er nach dem letzten Vorfall zwischen dem 15. und 16. August das Kommissariat in Mellendorf gar nicht erst mehr in Kenntnis gesetzt, berichtet Baumgarten auf Anfrage. Gleichwohl erwägt der Vorstand des Vereins durchaus, bei zielführenden Hinweise eine Belohnung auszusprechen, sagt er auf Anfrage.

Bei den nun demolierten Fußballtoren sei von Vereinsseite versucht worden, genau das mittels Ketten zu verhindern, berichtet Baumgarten. Doch das half offenbar nicht. Bei dem Versuch der Randalierer, die so gesicherten Tore aus den Verankerungen zu hebeln, brachen „leider dabei die Schweißnähte an den Pfosten“, berichtet der Vereinschef. „Bis die Schäden behoben sind, können die Tore im Trainings- oder Spielbetrieb jedenfalls nicht mehr eingesetzt werden – und das jetzt, wo nach der Covid-19-Pause der Punktspielbetrieb im September wieder starten soll“, sagt Baumgarten frustriert.

Einen Verdacht hat der Verein nicht

„Ärgerlich ist vor allem, dass nun erneut ehrenamtliche Helfer gefunden werden müssen, die diese vorsätzlichen Zerstörungen wieder in Ordnung bringen.“ Wenn der Schaden an den Toren nicht behoben werden kann, muss der Vorstand nun über eine überplanmäßige Ausgabe beschließen. Denn das Budget für dieses Jahr sei bereits verplant, sagt Baumgarten.

Und hat er einen Verdacht? „Nein“, sagt der Vereinsvorsitzende. Das könne jeder gewesen sein, der entweder über zu viel Zeit oder Kraft verfügt. Was er nicht versteht: Der Verein mit derzeit rund 380 Mitgliedern, darunter allein etwa 250 Kinder und Jugendliche, setzt sich ehrenamtlich im Dorf ein. Dabei sei es seinen Angaben nach „total einfach, dem Verein und einer altersgerechten Mannschaft beizutreten und sich im Training und Spiel mit aller Kraft in dieser Sportart zu engagieren“. Dann müsse nicht versucht werden, sich mit dieser offenbar überschüssigen Energie an den Gegenständen des Vereins auszupowern.

Hinweise erbittet der Verein per E-Mail an info@scwedemark.de. Darüber ist die Polizei Wedemark unter Telefon (05130) 9770 für jeden Tipp dankbar.

Von Sven Warnecke