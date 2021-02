Mellendorf

Die Polizei Wedemark sucht Unbekannte, die am Freitag im Wartebereich des Bahnhofs Mellendorf etwa fünf Liter Altöl ausgekippt haben. Die Flüssigkeit wurde über Sitzbänke und im überdachten Wartebereich verteilt, sodass sich Pfützen bildeten und das Öl später in die Bodenplatten eindringen konnte, berichtet ein Sprecher der Polizei am Sonntag.

In der Folge wurde zunächst die Ortsfeuerwehr Mellendorf alarmiert, die den Bereich mit Bindemitteln abstreute. Doch wie der Sprecher der Polizei weiter berichtet, wird eine Reinigung durch eine Spezialfirma nötig. Er beziffert den Schaden auf etwa 5000 Euro. Hinweise erbittet das Kommissariat unter Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke