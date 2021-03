Wedemark

Die Redebeiträge der Fraktionen waren kurz, die anschließende Diskussion war es auch, das Abstimmungsergebnis fiel deutlich aus: Mit großer Mehrheit hat der Wedemärker Rat am Montagabend den Haushalt der Gemeinde für das laufende Jahr beschlossen. Nur die Gruppe FDP-Bündnis C und die AfD stimmten dagegen, die WGW enthielt sich. Die Planung geht zwar von einem Defizit aus, dieses kann die Gemeinde jedoch durch die in den Vorjahren erwirtschafteten Überschüsse ausgleichen. Und ob das geplante Minus am Ende wirklich so eintritt, bleibt abzuwarten.

Geplanter Fehlbetrag liegt bei 2,8 Millionen Euro

Der Haushalt 2021 sieht Aufwendungen von rund 70,6 Millionen Euro vor. Da auf der Ertragsseite ein etwas niedrigerer Betrag erscheint, steht unter dem Strich ein Fehlbetrag von etwa 2,8 Millionen Euro. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Markus Schmieta kann jedoch nicht so recht glauben, dass es dabei am Ende bleiben wird. Auch für die Ergebnishaushalte der Vorjahre sei stets ein Defizit prognostiziert worden, das Ergebnis habe dann aber jeweils ein Plus ausgewiesen. „Sogar im Corona-Jahr 2020 waren die Einnahmen höher als erwartet und die Sachkosten niedriger als gedacht.“

Tatsächlich hatte Gemeindekämmerer Joachim Rose dies in der vergangenen Woche auch schon der Regionsfinanzdezernentin Cordula Drautz bei deren Antrittsbesuch in der Wedemark berichten können. Geplant hatte die Gemeinde Rose zufolge für 2020 vorsichtig mit einem Defizit von rund 2,5 Millionen Euro, landen werde man vermutlich bei einem Plus von 2 Millionen Euro. Die Gemeinde hatte einerseits mehr als 2 Millionen Euro aus dem Corona-Rettungsschirm erhalten. Anderseits war aber auch das Gewerbesteueraufkommen im vierten Quartal des Jahres überraschend hoch. „Einige haben in der Krise sehr gut verdient“, sagte Rose auf Nachfrage vielsagend, ohne wegen des Steuergeheimnisses mehr verraten zu dürfen.

Mit großer Mehrheit hat der Rat der Gemeinde Wedemark für den Haushalt 2021 gestimmt. Quelle: Frank Walter

Gemeinde plant keine Steuererhöhungen

Die wichtigste Nachricht für Wedemärker Unternehmer und Grundbesitzer dürfte beim Haushalt 2021 diese sein: Die Gewerbesteuer sowie die Grundsteuern A und B steigen nicht, die drei Hebesätze bleiben unverändert bei 440. Die Gewerbesteuer ist dabei – ungewöhnlich für Kommunen – mit geplant 14,8 Millionen Euro nur zweitgrößter Einnahmeposten. Die Bevölkerungsstruktur mit vielen vermögenden Haushalten macht es möglich, dass die Gemeinde den Einkommenssteueranteil mit 17,8 Millionen Euro noch etwas höher ansetzen kann.

Weitere große Ertragsposten sind die Gebühren, beispielsweise für Abwasser und Kita-Plätze (7,3 Millionen Euro), die Grundsteuern A und B (zusammen 5,8 Millionen Euro) sowie die Schlüsselzuweisungen vom Land (5,6 Millionen Euro). Auf der Seite der Aufwendungen stehen als größte Posten das Personal (knapp 22 Millionen Euro) sowie die Regionsumlage und allgemeine Umlage ans Land (15,4 Millionen Euro).

Stimmen zum Haushalt Im Rat bilden SPD und CDU eine große Koalition – kein Wunder also, dass beide Fraktionen der Verwaltung dankten, den Haushaltsplan lobten und für ihn stimmten. Markus Schmieta (CDU) hob den konservativen Ansatz für die Gewerbesteuer hervor, dies sei in schwierig zu kalkulierenden Corona-Zeiten der richtige Weg. Ein weiterer Anstieg beim Personal der Gemeinde sei allerdings kaum finanzierbar, deshalb brauche es Konzepte – und da komme der Digitalisierung in der Verwaltung wesentliche Bedeutung zu. Auch das Outscorcing und die Kooperation mit anderen Kommunen gelte es zu prüfen. Investitionen in Höhe von etwa 32 Millionen bezeichnete Schmieta als stolzen Betrag, aber diese seien notwendig – und die Finanzierung sei durch den Haushalt problemlos möglich. Auch Daniela Mühleis (SPD) ging auf die Digitalisierung ein. Dabei sei schon viel erreicht, aber es sei richtig und sinnvoll, sich dafür wie geplant auch externen Sachverstand zu holen. Bezogen auf das lange heftig umstrittene Gewerbegebiet am Bremer Weg (ehemals Neuer Hessenweg) in Gailhof verteidigte sie die Entscheidung zur Entwicklung. Diese habe man sich nicht leicht gemacht, aber die Gewerbesteuer sei für die Wedemark nun mal eine wesentliche Einnahmequelle – und mancher Betrieb habe gedroht abzuwandern, sollte sich ihm in der Wedemark keine Perspektive bieten. Man habe deshalb „im Sinne der gesamten Gemeinde handeln“ müssen. Auch für Angela Klingrad (Grüne) überwiegen in der Gesamtbetrachtung die positiven Aspekte des Haushalts. Sie hob auf mehrere Umweltaspekte ab wie einen Krötentunnel im Bereich des Lönsteichs an der K 144 und Fotovoltaikanlagen auf der Wedemark-Halle und dem Anbau ans Schulzentrum. Erik van der Vorm (FDP/Bündnis-C-Gruppe) lobte zwar das Agieren der Gemeinde bei Maßnahmen zur Corona-Krise, bezeichnete aber das neue Gewerbegebiet in Gailhof als deplatziert. Er ist sich sicher, dass die Gemeinde ihr Investitionsprogramm personell nicht schaffen wird. Wegen der hohen Neuverschuldung versagte die Gruppe dem Haushalt die Zustimmung. Patrick Cordes (WGW) forderte ebenfalls Fortschritte bei der Digitalisierung von Verwaltungsvorgängen. Beispielsweise müsse es doch möglich werden, Personalausweise online zu verlängern.

Wedemark will in vielen Bereichen investieren

Auch für 2021 plant die Gemeinde Wedemark erhebliche Investitionen in die kommunale Infrastruktur, insgesamt fast 32,3 Millionen Euro. Im Bereich der Kindertagesstätten sollen insgesamt 2,3 Millionen Euro investiert werden, davon allein 2 Millionen in die Kita Kranichweg. Für das Feuerwehrgerätehaus Berkhof sind 2,5 Millionen Euro angesetzt, für das in Meitze im laufenden Haushaltsjahr 1 Million Euro. In den Schulbereich sollen 5,2 Millionen Euro fließen, davon 3,5 Millionen Euro ins Gymnasium. Summen im jeweils sechsstelligen Bereich sind für die Grundschulen Bissendorf (115.000 Euro), Brelingen (180.000 Euro), Mellendorf (100.000 Euro) und Resse (150.000 Euro) vorgesehen.

Für die Sanierung der Wedemark-Sporthalle finden sich 989.500 Euro im Haushaltsplan, für Kanalbauarbeiten 3,8 Millionen Euro. Die Kapitaleinlage der Wedemark Abwasser GmbH soll um 4,8 Millionen Euro erhöht werden. Für den Bereich Tiefbau sind 6,4 Millionen Euro vorgesehen, davon für den Alten Festplatz in Elze 250.000 Euro, für das Baugebiet Bäckkamp/Schmiedestraße in Elze 600.000 Euro und für den Ausbau im neuen Gewerbegebiet Bremer Weg (ehemals Neuer Hessenweg) 3,2 Millionen Euro. Die Verschuldung wird damit auf 86,45 Millionen Euro anwachsen – was umgerechnet einer Pro-Kopf-Verschuldung jedes Wedemärkers von knapp 2925 Euro entspricht.

Von Frank Walter