Wedemark

Die Corona-Lage spitzt sich weiter zu, jeder sollte unnötige Kontakte vermeiden: Vor diesem Hintergrund verlegt auch die Wedemärker Politik ihre Sitzungen wieder ins Digitale. Bis auf Weiteres sollen Rats- und Ausschusssitzungen als reine Videokonferenzen stattfinden. Die Ortsräte sollen über ihre jeweiligen Ortsbürgermeister informell an den Entscheidungsfindungen teilhaben. Der Verwaltungsausschuss soll einzelne Zuständigkeiten vom Rat übernehmen.

Bürger können an Videokonferenz des Rates teilnehmen

Wer als interessierter Bürger an der nächsten Ratssitzung am Montag, 24. Januar, ab 20 Uhr teilnehmen möchte, kann sich dafür um einen von 20 zur Verfügung stehende Plätze bemühen. Die Zugangsdaten lassen sich unter Telefon (05130) 581-226 und -227 sowie per E-Mail an sitzungsdienst@wedemark.de anfordern.

Neben allerlei Einbringungsanträgen zum Klimaschutz, die voraussichtlich ohne Diskussion im Rat zur Behandlung in die Ausschüsse überwiesen werden, befassen sich die Politiker am Montagabend auch noch mit weiteren Vorlagen. So geht es um Grundsätze zur Steuerung der Standorte von Einzelhandelsnutzungen, um den Verkauf kommunaler Wohnbauflächen im Baugebiet Bäckkamp in Elze, um Bauleitplanverfahren in Brelingen (Gewerbegebiet Windmühlenberg/Südteil) und Bissendorf (Hinrich-Braasch-Straße) sowie um die Wahl von Schiedspersonen.

Von Frank Walter