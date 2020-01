Mellendorf

Wer sein Auto zulassen will, muss sich in der letzten Januar-Woche von der Wedemark aus in andere Kommunen aufmachen. Krankheitsbedingt fällt Personal aus, heißt es am Montag von Gemeindesprecher Ewald Nagel. In der Folge bleibt die Zulassungsstelle im Rathaus in Mellendorf bis einschließlich Freitag, 31. Januar, geschlossen. Bereits in der vergangenen Woche hatte es aus Krankheitsgründen Einschränkungen gegeben.

Die Serviceleistungen des Bürgerbüros können jedoch uneingeschränkt zu den üblichen Öffnungszeiten in Anspruch genommen werden, heißt es von Nagel weiter.

Von Sven Warnecke