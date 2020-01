Mellendorf

Wer sein Auto zulassen will, muss sich am Mittwoch, 22. Januar, auf geänderte Öffnungszeiten in der Zulassungsstelle im Wedemärker Rathaus einstellen. Krankheitsbedingt fällt Personal aus. Mitarbeiter bearbeiten deshalb nur am Vormittag Angelegenheiten rund um die Fahrzeuge. Von 13 bis 15 Uhr können Bürger lediglich Anliegen im Bürgerbüro klären. Am Freitag, 24. Januar, bleibt die Zulassungsstelle ganztägig geschlossen, kündigt die Verwaltung an.

Bürger werden gebeten, sich an andere Bürgerbüros in der Region zu wenden, heißt es aus dem Rathaus. Diese könnten bei Fahrzeugangelegenheiten weiterhelfen.

Lesen Sie auch

Öffnungszeiten: So hat das Rathaus in der Wedemark geöffnet

Von Julia Gödde-Polley