Elze

Mit Blick auf die Ereignisse in der Ukraine laden zahlreiche Kirchen zu einem Friedensgebet ein. In Elze findet am Donnerstag, 24. Februar, um 18.30 Uhr, vor der Pfarrscheune (Wasserwerkstraße 24, 30900 Wedemark) ein „Gebet für den Frieden“ statt. Wer es spontan einrichten könne, sei herzlich eingeladen daran teilzunehmen, teil Pastor Maik Schwarz mit. In der Bissendorfer Kirche findet am Freitag, 25. Februar, ein ökumenisches Gebet für den Frieden statt.

Von Cecelia Spohn