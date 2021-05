Berkhof

Die Straße Allerbusch in Berkhof wird am Mittwoch, 12. Mai, von 8 Uhr bis voraussichtlich 17 Uhr wegen Fahrbahnarbeiten gesperrt. Aus diesem Grund weicht die Regiobus-Linie 695 während dieses Zeitraumes von ihrer gewohnten Fahrstrecke ab. Wie Unternehmenssprecher Tolga Otkun am Dienstag mitteilte, wird die Haltestelle Berkhof/Allerbusch hierbei nicht bedient. Als Ersatzhaltestelle in beide Fahrtrichtungen nutzen die Busse die Haltestelle Berkhof/Berkhofer Straße.

Von Frank Walter