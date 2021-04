Wedemark

Für Bürgermeister Helge Zychlinski sind die Neubaupläne der Warenhauskette Famila „für Mellendorf ein ganz wichtiges Projekt“. Die Region Hannover hingegen guckt bei ihrer Bewertung über Mellendorf hinaus und befürchtet negative Auswirkungen. Die Region hat die Funktion der sogenannten unteren Landesplanungsbehörde inne. Sie muss grundsätzlich über großflächige, überörtlich bedeutsame Einzelhandelsplanungen informiert werden und deren raumordnerische Verträglichkeit beurteilen.

Grundlage ist ein Bebauungsplan von 1968

Famila hatte die Immobilie an der Wedemarktstraße im Jahr 2000 von Magnet übernommen. Grundlage für den Bau des Warenhauses war ein uralter Bebauungsplan aus dem Jahr 1968. Die Gemeinde beharrte gegenüber der Region auf den Vorgaben des Bebauungsplans, auf den sich Investoren verlassen müssten. Sie ließ ein Gutachten zu der Frage erstellen, wie sich die Kundenströme durch das neue Fachmarktzentrum verlagern werden. Die zu erwartenden Verschiebungen in der Wedemark seien nicht groß, man gewinne auch Kunden aus anderen Kommunen, sagte der Bürgermeister zum Ergebnis der Gutachter. Das Fachmarktzentrum halte Kaufkraft in der Gemeinde, weil Wedemärker dann nicht mehr für Dinge des täglichen Bedarfs beispielsweise ins City Center Langenhagen fahren müssten. Boris Göttsche, Leiter der Unternehmensentwicklung bei der Famila-Kiel-Muttergesellschaft Bartels-Langness, formuliert es so: „Das Gutachten weist nach, dass wir vorrangig die Gemeinde Wedemark versorgen werden.“

Im Sinne von Famila und Gemeinde Wedemark, die als Baugenehmigungsbehörde eine Bauvoranfrage auf Grundlage des uralten Bebauungsplans positiv beschieden hatte, entschied Zychlinski zufolge schließlich auch das Bauministerium – „es hat uns klar Recht gegeben“.

Region bezeichnet Pläne als „deutlich überdimensioniert“

Glücklich ist die Region Hannover mit dieser Entscheidung jedoch nicht, wie aus einer aktuellen Stellungnahme auf Anfrage dieser Zeitung deutlich wird. Es werde sich zeigen, ob es nach der Verlagerung des Aldi-Marktes an den Famila-Standort jenseits der Bahn zu weiteren Geschäftsaufgaben in Mellendorf komme, teilt Regionssprecher Klaus Abelmann mit. Fraglich sei auch, ob nach der Realisierung der Famila-Pläne bei der kommenden Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms auch in Bissendorf noch die Voraussetzungen für die Festlegung als Grundzentrum gegeben seien.

„Aus Sicht der Raumordnung ist dieses Erweiterungsvorhaben für das Grundzentrum Mellendorf deutlich überdimensioniert“, heißt es seitens der Region. Auch die verkehrlichen Auswirkungen des Vorhabens seien kritisch zu sehen. Die zusätzlichen Kunden aus den umliegenden Ortschaften würden das Verkehrsaufkommen an der Wedemarkstraße deutlich erhöhen, so die Befürchtung.

Nach Auffassung der Region ist davon auszugehen, dass die Planungen am Famila-Standort „zu erheblichen negativen Auswirkungen auf die Versorgungsstandorte innerhalb der Gemeinde Wedemark führen werden – insbesondere auf den langgestreckten Versorgungsbereich Mellendorfs an der Wedemarkstraße und die Ortschaft Bissendorf, die nach dem geltenden Regionalen Raumordnungsprogramm eine eigene grundzentrale Versorgungsfunktion für ihre Bevölkerung hat“.

Von Frank Walter