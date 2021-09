Meitze/Elze

Die Region Hannover lässt für etwa 214.000 Euro die Kreisstraße 107 zwischen Ortsausgang Meitze und der Kreuzung Wasserwerkstraße in Elze sanieren. Die Arbeiten sollen am Montag, 20. September, beginnen. Die Fahrbahn wurde im Zuge der jahrelangen Autobahnsanierung als Ausweichroute arg in Mitleidenschaft gezogen. s

Nach Auskunft von Regionssprecher Klaus Abelmann wird die Sanierung unter kompletter Sperrung der Strecke erfolgen. Eine Umleitung ist indes ausgeschildert. Er warnt aber vor Behinderungen. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis zum 1. Oktober dauern. Witterungsbedingt könne es aber zu Verzögerungen kommen. Die beauftragte Baufirma soll die direkten Anlieger über den Baufortschritt sowie sich ergebende Einschränkungen informieren.

Von Sven Warnecke