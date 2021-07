Bissendorf

Ein unbekannter Täter hat zwischen Montag, 26. Juli, 15.30 Uhr, und Dienstag, 27. Juli, 7 Uhr, einen von sechs Reifen an einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine in Bissendorf zerstochen. Das Fahrzeug war am Heidelbeerweg auf der Straße geparkt und nach Angaben der Polizei Mellendorf für jedermann zugänglich. Der Unbekannte benutzte für die Tat vermutlich ein Messer und setzte einen Schnitt von etwa sieben Zentimetern Länge.

Der am Fahrzeug entstandene Schaden beträgt etwa 500 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (0 51 30) 97 71 15.

Von Sebastian Stein