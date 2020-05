Bissendorf

Der 16. Juni 1945 forderte den ganzen Mut von Eva Rieche: An diesem Tag, etwas mehr als einen Monat nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, erstattete die Frau aus Bissendorf (heute: Bissendorf-Wietze) schriftlich Strafanzeige und klagte ein rechtsstaatliches Verfahren ein, um die Erschießung ihres Ehemanns Hans aufzuklären. Was heute selbstverständlich ist, war damals ein mutiger Schritt in unsicherer Zeit. Den Bissendorfer Reiner Linnemüller bewegt dieser Fall von Zivilcourage bis heute – und er hat ihn aufgearbeitet.

In Bissendorf war Hans Rieche am 10. April 1945 im Chaos der Übergabe des Dorfes von den eingerückten alliierten Soldaten erschossen worden, offenbar als Nazi denunziert. Danach setzte Eva Rieche alles daran, die Schuldigen für die Tötung ihres Mannes zu finden.

Bissendorfer wendet sich gegen das Verdrängen

„Die Frau hatte Schneid und war standhaft“, sagt Linnemüller, „auch wenn sie wahrscheinlich wusste, dass sie keinen Erfolg haben würde.“ Ihre Geschichte 75 Jahre nach Kriegsende noch einmal aufzublättern, ist dem Bissendorfer wichtig. Ihm liegt der zwölfseitige Text der Strafanzeige von Rieche vom 16. Juni 1945 an den Polizeipräsidenten von Hannover wie ein Auftrag in den Händen. „Mir geht es nicht um Schuld und Sühne“, betont der 76-Jährige. Er möchte nur die Historie so wahrheitsgemäß wie möglich recherchiert und berichtet sehen. Er wende sich vor allem gegen das Vergessen und Verdrängen der zivilen Kriegsopfer bis heute. Linnemüller selbst wirkte bereits an zahlreichen Recherchen und Veröffentlichungen zur Geschichte der Wedemark mit.

Das Archivfoto zeigt alliierte Soldaten neben der Gastwirtschaft Stucke und auf dem Hellendorfer Kirchweg am 10. April 1945. Quelle: Laws, Imperial War Museum, London

Erschießungen sind beschrieben

Viele Kriegstagebücher und Chroniken beschreiben solche Fälle, auf die Linnemüller auch verweist. Im engen dörflichen Umfeld wie in Bissendorf seien in den letzten Kriegswochen im April 1945 Zivilisten ohne Rechtfertigung der Gründe von eingerückten alliierten Soldaten mitgenommen und erschossen worden. Voraus ging oft, dass sie von Dorfbewohnern, Nachbarn oder Bekannten als Nazis denunziert worden waren. Kleine Streitigkeiten oder Missverständnisse boten schon Anlässe dazu. Detailliert sind so die Umstände der Erschießung von Hans Rieche und des Ortsbürgermeisters von Bissendorf, Otto Knibbe, am 10. April 1945 auch in der Kriegschronik des Sohnes Cord Knibbe nachzulesen. Rieche und Otto Knibbe, der zuvor noch mit weißer Fahne die friedliche Aufgabe des Ortes herbeigeführt hatte, wurden demnach am selben Tag auf Panzern aus dem Ort gefahren und zwischen Bissendorf und Burgwedel getötet.

Das Foto zeigt Toni und Otto Knibbe, den 1945 erschossenen Ortsbürgermeister von Bissendorf, wohl im Jahr 1936. Quelle: Archiv Lüddecke

Wedemark war nationalsozialistisch geprägt

Zur geschichtlichen Wahrheit gehört zugleich, dass die weitaus größte Zahl der Dorfbewohner in der heutigen Wedemark schon bei den Wahlen zum Preußischen Landtag im Kreis Burgdorf am 5. März 1933 die Nationalsozialisten gewählt hatte ( Bissendorf: 73 Prozent). Das belegen die wissenschaftlichen Recherchen der Historikerin Sabine Paehr im mehrjährigen historischen Projekt zur Geschichte der Gemeinde Wedemark von 1930 bis 1950. Insofern mussten sich die Menschen beim Übergang vom Nationalsozialismus zur Nachkriegszeit noch lange im Dilemma einer neuen Ordnung orientieren und verhalten.

Notizen sind im Original verschollen

Die Originalnotizen von Rieche zu ihrer Anzeige an den Polizeipräsidenten in Hannover mit vielen Einlassungen von Zeugen vor Ort lassen sich, so Linnemüller, trotz umfangreicher Nachforschungen bis heute nicht finden. „Vielleicht wurden die Papiere vernichtet, aber man weiß es nicht.“ Unbekannt ist laut Linnemüller auch, wo Eva Rieche verblieben ist.

Nachverfolgen konnte er, dass die Frau ihre Unterlagen an Inge Mangelsdorf, die Tochter von Otto Knibbe, gereicht hat. Diese übergab die Aufzeichnungen im Februar 1982 dem Bissendorfer Heimatforscher Hellmuth Hahn, der die Notizen aus dem Handschriftlichen übertrug und sie später in seinen PC übernahm. Diese Abschrift tauchte vor drei Jahren in Bissendorf wieder auf.

Ausgang des Verfahrens ist unbekannt

Noch im Sommer 1946 schickte Eva Rieche weitere Berichte und Nachträge an den Oberstaatsanwalt in Hannover. Ob sie jemals Antwort erhielt, geht aus der überlieferten Zusammenfassung der Geschehnisse nicht hervor. „Der Ausgang des Verfahrens ist unbekannt“, betont Linnemüller. „Sicherlich Einstellung, da Soldaten der eigenen Gerichtsbarkeit unterstanden.“ Er will die Sache Rieche jetzt dem Archiv der Region Hannover im Schloss Landestrost in Neustadt am Rübenberge übermitteln.

Linnemüller führt folgende Quellen an: Cord Knibbe – „Vorkriegs-, Kriegs- und Nachkriegszeit“, Carz Hummel – „Schulchronik von Scherenbostel“, Heinrich Mohrlüder – „Kriegstagebuch“, Ewald Niedermeyer – „Mellendorfer Kriegstagebuch“.

Hans Rieche wurde ohne Verfahren und Urteil erschossen Hans Rieche war Gürtlermeister und Kunstgewerbler, hatte bis 1943 einen Laden in Hannover, wurde ausgebombt und wohnte zuletzt auf einem Wochenendgrundstück in Bissendorf an der Wietze (heute Bissendorf-Wietze). Viele Ausgebombte aus Hannover fanden damals Unterkunft in Holzhäusern auf dem Lande. Am Abend des 9. April 1945 wurde Rieche dort einige Stunden nach der Besetzung des Ortes von einrückenden amerikanischen Soldaten einer Panzertruppe verhaftet. Man brachte ihn ins Kurhaus in Bissendorf. Am nächsten Tag wurde er erschossen. Sein Leichnam wurde in der Feldmark aufgefunden. Laut Auskünften von Eva Rieche hatte ihr Ehemann niemals der NSDAP angehört. Der Handwerker fertigte in seiner Werkstatt in Hannover technische und kunstgewerbliche Metallarbeiten, darunter Ritualgeräte für viele jüdische Kunden. „Schon aus dieser Tatsache ergibt sich, dass mein Mann keineswegs antisemitisch oder gar nationalsozialistisch eingestellt war“, führte die Ehefrau in ihrer Anzeigebegründung an. Gerade wegen der anti-nationalsozialistischen Einstellung ihres Mannes bezeichnete Eva Rieche es als „völlig unverständlich, daß mein Mann ohne vorherige Untersuchung und ohne kriegsgerichtliches Urteil kurzer Hand erschossen wurde“.

