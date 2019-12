Brelingen

Sie sind verkleidet als Schlümpfe, Cowboys oder als Schneewittchen und die sieben Zwerge. Und am Ende sogar als Weihnachtsmann – 32 Kinder haben beim Weihnachtsreiten des Reit- und Fahrvereins Brelingen und der Brelinger Ponykinder ihr Können auf dem Pferd mit mehreren Quadrillen gezeigt. Für ein buntes Programm war also am Sonnabend gesorgt, zudem zauberte der Geruch von Waffeln und Glühwein eine adventliche Stimmung in die Reithalle Brelingen.

Wie bei Großmutters Märchenstunde

Und die heimelige Atmosphäre an diesem Nachmittag in der ansonsten ziemlich kalten Reithalle ließ sich noch steigern: Elisabeth Runge führte als Erzählerin durch das 90-minütige Programm. Dabei saß sie in einem Schaukelstuhl, von einem großen Lampenschirm aus erhielt sie Licht für ihr Manuskript – so muss es früher bei Großmutters Märchenstunde gewesen sein. Dass Runge sogar die Teilnahme an einer private Weihnachtsfeier sausen ließ, wie sie verriet, machte ihre Erzählungen noch sympathischer.

Zum Team der Schlümpfe gehörte Pauline. „Eigentlich war es ganz einfach, ich saß auf Fee. Wir wurden geführt“, sagt die Siebenjährige, deren Pony auf den Namen Fee hört. Vertrauen ins Pferd beim Auftritt, während das Lied der Schlümpfe aus den Boxen dröhnte, war also da. „Daher war ich auch nicht aufgeregt.“ Die einzige Schwierigkeit dürfte wohl gewesen sein, wie ihre Mutter Imke Klemmer später am Abend die blaue Farbe aus dem Gesicht ihrer Tochter bekommen würde.

Generalprobe schlecht, Auftritt gut

Weitaus aufwendiger gestaltete sich die Vorbereitung für Frederika. „Wir haben uns die Stücke selbst überlegt und einmal pro Woche trainiert“, sagte die Achtjährige, die während der Show zur „Herzarmee“ gehörte. Der Auftritt an sich „war super und hat viel Spaß gemacht“. Die Generalprobe ging jedoch – wie es sich gehört – daneben. „Ein Mädchen ist vom Schimmel gefallen“, erzählte Frederika.

Im Vorjahr hatte erstmals seit langer Zeit wieder ein Weihnachtsreiten in Brelingen stattgefunden. „Davor war es irgendwie eingeschlafen, auch weil die Ehrenamtlichen fehlten“, sagte Julia Runge. Nicht nur wegen der erneut großen Resonanz in der Reithalle wolle man nun das Weihnachtsreiten „zu einem festen Termin machen und in jedem Jahr zur Adventszeit ausrichten“.

Schon ans nächste Jahr denken

Die Vorbereitungen, berichtete Runge, begannen bereits im Oktober. Mit ihrer Schwägerin Corinna Stiller bildet sie das Organisationsteam. Und das hat seither alle Hände voll zu tun – schließlich muss man 32 Kinder und 16 Pferde erst einmal im Griff haben. Jetzt aber kehrt ein wenig Ruhe und vorweihnachtliche Besinnung ein – oder etwa doch nicht? „Eigentlich schon“, sagte Runge lachend. „Aber wie ich meine Schwägerin kenne, dauert es einen Tag und sie erzählt mir von ihren Ideen für das Programm im nächsten Jahr.“

