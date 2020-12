Gailhof/Resse/Wiechendorf

Ihr Alkoholkonsum ist am Sonntag gleich zwei Autofahrern in der Wedemark zum Verhängnis geworden. Beide gerieten in Polizeikontrollen, beide Fahrer waren im juristischen Sinne absolut fahruntüchtig – und beide dürften nun entsprechend hohen Strafen entgegensehen.

Zeugen beobachtet Unfall, Verursacher fährt weiter

Einen für die Mittagszeit rekordverdächtig hohen Alkoholpegel hatte dabei ein 26 Jahre alter Mann: Der Atemwert ergab bei ihm 2,38 Promille. Die Polizei hatte ihn um 12.30 Uhr in seinem Auto sitzend auf einem Feldweg entdeckt.

Auf seine Spur gebracht hatte die Ermittler dabei ein Zeuge. Dieser hatte nach eigenen Angaben beobachtet, wie der 26-Jährige in einem SUV auf der Kreisstraße 102 zwischen Resse und Wiechendorf in Schlangenlinien unterwegs war. Dabei habe er einen Baum seitlich gestreift und nach dem Unfall die Fahrt fortgesetzt. Durch die Zeugenangaben konnte die Polizei den leicht beschädigten Wagen entdecken.

Nach dem Atemtest musste der 26-Jährige die Polizei ins Kommissariat begleiten, wo ein Arzt ihm eine Blutprobe entnahm. Die Ermittler beschlagnahmten den Führerschein des SUV-Fahrers, dann konnte der Mann gehen. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Ganz vorsichtig unterwegs – mit fast 1,8 Promille

Ebenfalls wegen Trunkenheit am Lenkrad wird sich ein 47 Jahre alter Mann aus Burgwedel verantworten müssen. Einer Zivilstreife fiel der Mann in seinem Audi A6 am Sonntag um 22.55 Uhr auf dem Hessenweg in Gailhof auf – weil er sehr langsam unterwegs war. Der Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,76 Promille. Auch diesem Mann wurde im Kommissariat eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

Ab einer Blutalkoholkonzentration von 1,1 Promille gelten Autofahrer als absolut fahruntüchtig und somit ungeeignet zum Führen von Fahrzeugen. Selbst ohne Ausfallerscheinungen drohen dann eine Geldstrafe oder sogar eine Gefängnisstrafe bis zu einem Jahr. Kommt es zu einer Verurteilung wegen der Trunkenheitsfahrt, folgt zudem üblicherweise ein einjähriger Führerscheinentzug. Dies kann übrigens auch Fahrradfahrern blühen, sofern sie einen Führerschein besitzen. Für Radfahrer beginnt der Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit allerdings „erst“ ab 1,6 Promille.

Weiteres Ungemach droht stark betrunkenen Verkehrsteilnehmer, wenn der Richter zusätzlich zur Strafe eine Medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) anordnet. Dies ist dann nicht nur teuer, sondern stellt für viele auch eine echte Hürde dar.

