Resse

Der Verein Bürger für Resse ( BfR) kommt am Donnerstag, 23. April, zu einer Mitgliederversammlung zusammen. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Wahl eines neuen Vorstandes. Auch weitere Kandidaten, die sich zukünftig im Ort engagieren möchten, können sich noch um den Vereinsvorsitz bewerben.

Resse sucht einen Arzt

Der BfR hat in den vergangenen Jahren das Ortsbild von Resse maßgeblich geprägt. Eine der aktuellsten Initiativen ist die Wiedereröffnung der örtlichen Arztpraxis. Dazu hat der Verein zuletzt erste Anzeigen in Internetportalen veröffentlicht. Auch nach Möglichkeiten, in Resse eine Tagespflegeeinrichtung zu etablieren, sucht der Verein derzeit.

Wer sich über die Vereinsarbeit genauer informieren möchte, kann sich im Vereinsbüro des Moorinformationszentrums Mooriz an der Straße Altes Dorf 1 melden. Geöffnet hat das Büro von Dienstag bis Freitag in der Zeit von 10 und 17 Uhr. Erreichbar ist der BfR auch unter Telefon (05131) 4799745 und per E-Mail an vorstand@buerger-fuer-resse.eu.

Von Laura Beigel