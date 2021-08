Resse

In das Haus an der Osterbergstraße 2 in Resse ist endlich wieder Leben eingekehrt. Spaziergänger, die einen Blick durch die großen Glasscheiben der früheren Sparkasse und künftigen Hausarztpraxis werfen, erleben die promovierte Internistin Anja Brinkmann gerade als Inneneinrichterin. Gemeinsam mit ihrem Mann, einem Rechtsanwalt, malert, schraubt und sägt die Medizinerin. Mit ansprechendem Ergebnis, wie ein erster Blick in die Praxisräume verrät.

Ortsbürgermeister Jochen Pardey (links) vertritt den Verein Bürger für Resse und freut sich über die neue Ärztin Dr. Anja Brinkmann. Die Internistin öffnet am 6. September ihre "Familienpraxis" an der Osterbergstraße 2. Quelle: Patricia Chadde

Der Wartebereich ist bereits ausgestattet. Noch fehlt der Empfangstresen im Eingangsbereich. An seiner Stelle steht derzeit noch ein Tisch voller Werkzeuge. Dafür hängen bereits Bilder an den Wänden. „Leute, die vorbeigehen, winken“, sagt Brinkmann und freut sich über ihre Lage auf dem „Präsentierteller“.

Mit der Hausarztpraxis erfüllt sich die 40-Jährige einen lang gehegten Wunsch. „Die eigenen Praxis ist für mich Chance und Perspektive zugleich“, sagt sie. Damit die erste Kontaktaufnahmen mit den Patienten nicht vom Zufall abhängt, laden sie und ihr dreiköpfiges Mitarbeiterteam für Sonnabend, 4. September, von 11 bis 16 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. So kann sich jeder selbst einen Eindruck von der neuen Praxis verschaffen.

Erst kommt der Tag der offenen Tür in Resse, dann läuft der Praxisbetrieb langsam an. Die Online-Terminvergabe von Dr. Anja Brinkmann wird schon gut angenommen.

Ortsbürgermeister Jochen Pardey, zugleich im Vorstand des Vereins Bürger für Resse aktiv, wirkt erleichtert, als er im Wartebereich schon einmal Probe sitzt. Für ihn und die weiteren 500 Mitglieder des 2006 ins Leben gerufenen Vereins war die Sicherung der medizinischen Versorgung vor Ort damals zentraler Gründungsanlass. Nun zeigt die Hartnäckigkeit der Vereinsmitglieder zum dritten Mal Erfolg. Ein Mediziner praktizierte rund zehn Jahre lang, der Nachfolger betrieb nur kurze Zeit eine Zweigstelle in Resse. Aber jetzt ist mit Anja Brinkmann ein Mensch gefunden, der bleiben möchte.

Ärztin möchte ihre Patienten in Resse lange begleiten

Eine Freundin der Medizinerin war durch Werbeplakate auf die Suche der Resser nach einem Hausarzt aufmerksam geworden und informierte die Internistin. „Für mich ist das eine Chance und zugleich eine Perspektive“, sagt Brinkmann. Sie plant die kommenden 20 Berufsjahre am Standort Resse, und sie kennt sich im ländlichen Raum aus. „Ich komme aus der Provinz“, sagt die 40-Jährige. In Celle ging sie zur Schule, studierte in Magdeburg und war dann an großen hannoverschen Kliniken tätig. Durch ihre Eltern auf dem Lande erfährt sie aus nächster Nähe, wie bedeutend eine gute medizinische Versorgung außerhalb von Ballungsgebieten ist.

„Ich möchte Patienten über einen längeren Zeitraum begleiten können“ – das wünscht sich Brinkmann. Als Ärztin an einer Klinik sah sie die behandelten Menschen nach der Entlassung meist nie wieder. Auch ihre Tätigkeit in einer hannoverschen Hausarztpraxis war von häufig wechselnden Patienten geprägt. Da Studentenwohnheime im Einzugsbereich lagen, gab es häufige neue Gesichter.

„Brinkmanns Konzentration auf den Standort Resse und ihr ganzheitliches, altersübergreifendes Konzept als Familienärztin harmoniert mit den Interessen der Einwohner“, mein Pardey. „Eine Praxis-Zweigstelle wollten wir nicht noch einmal“, ergänzt er. „Man muss mit einer Anlaufzeit von ein bis zwei Jahren rechnen“, sagt die Ärztin auf die Auslastung ihrer Praxis bezogen. Auch weil im Resser Lönswinkel derzeit ein Baugebiet entsteht, rechnet sie aber mit einer wachsenden Zahl an Patienten.

Termine lassen sich online buchen

Der Internetauftritt der Praxis ist schon fertig und unter www.hausarztpraxis-resse.de zu erreichen. „Viele Jüngere haben sich bereits online einen Termin gebucht“, berichtet Brinkmann. Sie wird ab 6. September an drei Wochentagen vormittags und an zwei Wochentags ganztags Sprechstunden anbieten. Außerdem will sie wochentags von 8.30 bis 9.30 Uhr eine Akutsprechstunde einführen. Diese können Hilfesuchende dann ohne Termin nutzen. So wird in Resse bald wieder das ganze internistische Programm von EKG über Lungenfunktion bis Ultraschall angeboten.

Und was hat die neue Ärztin bereits von Resse gesehen? Den Moorerlebnispfad hat Brinkmann mit ihrer Familie inzwischen kennengelernt. Einige Nachbarn auch, um sich beispielsweise einen Zollstock auszuleihen. Und auf die Frage nach Hobbies antwortet sie gut gelaunt: „Hobbies habe ich keine – ich habe drei Kinder!“

Von Patricia Chadde