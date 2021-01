Resse

Um Kontakte in Zeiten der Corona-Pandemie zu reduzieren, hat der Kapernaum-Kirchenvorstand erneut beschlossen, die Gottesdienste bis zum Ende der aktuellen Beschränkungen am 14. Februar auszusetzen. Stattdessen wird es weiter eine Sonntagsfrage geben.

Die erste lautete nach Angaben von Pastorin Wibke Lonkwitz: „Wie kommen wir zusammen?“. Dabei lud die Kirche die Menschen ein, mit anderen beim Spaziergang, am Telefon oder per Postkarte in den Dialog zu treten.

Auf Distanz dennoch in Dialog treten

Sonntagsfragen können per Post, Anruf, E-Mail oder in den sozialen Medien gestellt werden. Das Gemeindebüro ist unter Telefon (0 51 31) 5 30 08, die Pastorin unter Telefon (0 51 30) 6 09 92 08 erreichbar. Aktuelle Veränderungen werden auf der Homepage www.kirche-resse.de und auf der Facebook-Seite der Kapernaum-Kirchengemeinde veröffentlicht.

„Um den Kontakt zueinander nicht zu verlieren, gibt es mehr Möglichkeiten als sich zu treffen. Auch, wenn das mit die schönste Variante ist“, sagt die Pastorin.

Von Sven Warnecke