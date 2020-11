Resse

Mit dem traditionellen Friedensgottesdienst ist trotz der anhaltenden Corona-Pandemie ein wenig Normalität in die Resser Kirchengemeinde eingekehrt. Regelmäßig sollen nun wieder Gottesdienste stattfinden.

Nun steht am 22. November der Ewigkeitssonntag an. Dabei soll in der Kapernaum-Kirchengemeinde, Martin-Luther-Straße 10, um 11 Uhr der Verstorbenen des vergangenen Kirchenjahres aus Resse gedacht und sogenannte Erinnerungslichter entzündet werden. Dazu haben Angehörige bereits eine Einladung erhalten. Zugleich können auch andere Gottesdienstbesucher dabei sein, teilt Pastorin Wibke Lonkwitz mit.

Die Cellistin Pia Mülke aus Negenborn wird mit einer Solo-Suite von Johann Sebastian Bach den Gottesdienst musikalisch untermalen. Es wird nicht gesungen, der Organist Erich Tyburski wird auf der Orgel verschiedene Choräle spielen. Ein Mund-Nasen-Schutz ist während der ganzen Zeit zu tragen.

