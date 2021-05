Resse

Bei der Suche nach einem Arzt im Dorf sind die Resser durchaus erfinderisch. Die Gemeinschaft rund um den Verein Bürger für Resse und den Ortsrat, aber auch die Wedemärker Rathausverwaltung haben allerlei versucht, um dauerhaft einen Nachfolger für die verwaiste Praxis zu finden.

Deshalb kreierten die Verantwortlichen im Jahr 2018 mit dem Verkauf von selbst gebackenem Kuchen – unter dem Motto „Backen bis der Arzt kommt“ – eine Spendenaktion. Berichte in HAZ und NP zogen ein großes mediales Echo nach sich. Und letztlich verlief die Suche auch mit den dank der Spenden finanzierten Anzeigen erfolgreich. Im November des Jahres konnte eine Ärztin für den Betrieb der Praxis in dem gut 2700 Bewohner zählenden Ort gefunden werden.

Zu wenige Patienten waren das Problem der Praxis

Doch bereits nach einem halben Jahr stellte sich heraus: Es gab schlicht zu wenig Patienten. Auch aus den Nachbarorten wie etwa Negenborn und Abbensen fehlte eine entsprechende Resonanz.

Bereits im Dezember 2019 war die Praxis wieder Geschichte. Seither wurde wieder händeringend nach einer Medizinerin oder einem Mediziner gesucht. Das hat gut eineinhalb Jahre gedauert, berichtet Resses Ortsbürgermeister Jochen Pardey (SPD) am Dienstag. Nun kann er – er ist zugleich Schriftführer des Vereins Bürger für Resse – zusammen mit seinen Kolleginnen Gabriele Großkopf, Sabine Lippmann und Margret Mahler Vollzug melden. Die Engagierten haben mit Anja Brinkmann eine neue Ärztin gefunden.

Arztsuche endet dank Zufall glücklich

Doch die Medizinerin sei nicht etwa mit Aufrufen oder Anzeigen gefunden worden. Vielmehr habe die 40-Jährige, die in Hannover wohnt, Bekannte in der Wedemark. Diese waren auf die Resser Bemühungen aufmerksam geworden und hatten ihrer Freundin den Tipp gegeben, erzählt Pardey. Derzeit sei Brinkmann als angestellte Ärztin in einer Praxis beschäftigt, wollte sich aber selbstständig machen.

Nach der Kontaktaufnahme haben der Vereinsvorstand und Brinkmann am 3. Mai einen Mietvertrag über die Resser Arztpraxis, in der die 40-Jährige ab September arbeiten will, geschlossen, sagt Pardey. Somit sei die ärztliche Versorgung des Ortes wieder sichergestellt.

Kassenärztliche Zulassung soll nur Formsache sein

Brinkmann ist Fachärztin für Innere Medizin und lebt mit Familie, dazu gehören drei Kinder, in Hannover. „Sie erwartet für Anfang Juni die Zustimmung der kassenärztlichen Vereinigung zu ihrem Antrag auf Zulassung“, so Pardey. Angesichts des Ärztemangels auf dem Land hat der Sozialdemokrat aber keinen Zweifel, dass dies geschieht.

Doch bis die Praxis an der Osterbergstraße 2 täglich vormittags sowie an zwei Wochentagen zusätzlich auch nachmittags geöffnet werden kann, ist noch viel Arbeit nötig. Denn wie Pardey berichtet, soll das vorhandene Mobiliar aus der Praxis ausgebaut und nach Wünschen von Brinkmann gegen Neues ersetzt werden.

„Viele Bäcker haben für gelungenen Kuchen“ gesorgt

„Es ist schön, dass die Suche von Erfolg gekrönt wurde“, betont der Ortsbürgermeister und dankt allen Beteiligten unter anderem für das „erfolgreiche Backen“. Er meint nicht nur seine Mitstreiter von Bürger für Resse, sondern auch im Ortsrat, in den anderen Resser Vereinen sowie auch in der Gemeinde Wedemark. Gerade in der Corona-Pandemie sei erneut deutlich geworden, wie wichtig eine gute wohnortnahe medizinische Versorgung sei, betont Pardey.

Auch Wedemarks Bürgermeister Helge Zychlinski freut sich für Resse. So werde die hausärztliche Versorgung nicht nur für Resse gesichert, sondern auch eine Entlastung für die zum Teil sehr vollen Praxen in den anderen Ortschaften geschaffen. „Mein Dank geht an den Verein Bürger für Resse, Ortsbürgermeister Jochen Pardey und alle, die an diesem Erfolg mitgewirkt haben“, so Zychlinski.

Von Sven Warnecke