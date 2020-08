Wedemark/Burgwedel

Das Amtsgericht Burgwedel hat einen 52-jährigen Mann zu einer sechsmonatigen Haftstrafe wegen Trunkenheit im Verkehr – am Lenker eines Fahrrades – verurteilt. Nicht zum ersten Mal muss der Großburgwedeler für dieses Delikt ins Gefängnis. Seit dem Jahr 2012 ist der schwer alkoholkranke Mann immer wieder zu „Gast“ im Gerichtssaal, verbringt seither zwischen zwei und sechs Monaten hinter Gittern.

Und der Großburgwedeler wusste offenbar bereits vor dem Prozess, was auf ihn nun erneut zukommt. Vor Amtsrichter Michael Siebrecht erschien er ohne Rechtsbeistand – und räumte die Tat auch frank und frei ein. Der 52 Jahre alte Radfahrer war Wedemärker Polizisten Mitte Januar in Scherenbostel ob seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Zu dem Zeitpunkt war der Mann nach seiner letzten Verurteilung erst wieder einige Monate in Freiheit.

Nachdem der Großburgwedeler gestoppt worden war, ergab ein Alkoholtest einen Wert von 1,61 Promille, wie Siebrecht in der Verhandlung später vortrug. Die Beamten hätten zudem zu Protokoll gegeben, dass der Radfahrer durchaus Gleichgewichtsstörungen und andere Ausfallerscheinungen gehabt haben soll. „Sie sind für sich und andere eine riesige Gefahr“, stellte der Amtsrichter unmissverständlich klar.

Geldstrafe reicht bei Strafmaß nicht aus

Dies sei immer wieder der Fall. So weist der Angeklagte 16 Eintragungen im Strafregister auf – gesammelt in 25 Jahren. „Immer wieder wegen vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr“, hob der Richter hervor. „In dieser Intensität habe ich das selten erlebt“, betonte Siebrecht. Er appellierte an den Angeklagten, endlich die Finger vom Alkohol zu lassen, das „Problem an der Wurzel zu packen“. Sonst befürchte er, würde der 52-Jährige nach Verbüßung der jetzt ausgesprochenen Freiheitsstrafe wieder rasch auf der Anklagebank vor ihm sitzen. Und Geldstrafen würden bei dem Mann nicht reichen.

Der Großburgwedeler hätte nach Angaben Siebrechts auch ein Attest einer begonnenen Therapie vorlegen können, um seinen guten Willen zu demonstrieren. Das hätte sich durchaus strafmildernd ausgewirkt, sagte der Richter. Doch stattdessen gab der Angeklagte lediglich an, ausgerechnet erst am Tag der Hauptverhandlung nachmittags einen Beratungstermin für einen Alkoholentzug anberaumen zu wollen. Zu wenig für Richter und Staatsanwältin. Das hätte vorher geschehen müssen, meinten beide.

Wille zum Alkoholentzug muss erkennbar werden

Dennoch bewertete die Anklagevertreterin, dass der Großburgwedeler sich geständig zeigte, nur mit einem Fahrrad und nicht mit einem Auto bei der Trunkenheitsfahrt unterwegs gewesen war. Und auch der offenbare Wille zu einer Therapie sollte Einfluss auf das Strafmaß haben, listete die Staatsanwältin auf. Dennoch forderte sie eine sechsmonatige Freiheitsstrafe ohne Bewährung sowie die Übernahme der Kosten des Verfahrens. Etwas anderes ließe allein das Vorstrafenregister des Angeklagten nicht zu.

Amtsrichter Michael Siebrecht folgte der Angeklagevertreterin in allen Punkten. „Trotz der Pluspunkte ist nichts anderes möglich“, argumentierte er. Auch bei der Urteilsbegründung forderte er den 52-Jährigen – der inzwischen wieder in einem Zimmer bei seiner Mutter wohnt – auf, endlich einen Alkoholentzug zu machen. „Ich würde mich wirklich freuen, wenn das mal ein Ende findet.“

Von Sven Warnecke