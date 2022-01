Bissendorf

Spätestens, als auch noch Medienvertreter kamen, war Jan Sadler klar: Irgendetwas ist hier doch anders als gedacht. Denn eigentlich hatte sich der Rollstuhlbasketballer von Hannover United nur ins Bürgerhaus Bissendorf aufgemacht, um dort Wedemarks Bürgermeister Helge Zychlinski für ein lockeres Gespräch zu treffen. So zumindest lautete die Einladung der Gemeinde. Der Anlass stattdessen: Sadler durfte sich ins Goldene Buch der Gemeinde eintragen. „Die Überraschung ist echt gelungen, auch wenn ich irgendwann ins Grübeln kam und mir so etwas gedacht habe“, sagte Sadler und lachte.

Schließlich war auch seine in der Wedemark lebende Familie vor Ort, seinen am 8. Januar geborenen Neffen sah er zum ersten Mal. „Ein Eintrag in dieses Buch ist die größte Ehre, die wir als Gemeinde machen können“, sagte Zychlinski und lobte Sadler – auch wenn dieser aktuell nicht mehr im Gemeindegebiet lebt – als einen herausragenden Sportler und Menschen aus der Wedemark. „Uns sind die Qualen durch jahrelanges Training bewusst, das nötig war, um diesen großartigen Leistungssport zu betreiben. Das macht uns stolz“, sagte der Bürgermeister.

Helge Zychlinski hält die Laudatio auf Jan Sadler. Quelle: Stephan Hartung

Jan Sadler war bei den Paralympics in Tokio dabei

Sadler kommt auf ein Pensum von acht Trainingseinheiten pro Woche. Er ist Bundesliga- und Nationalspieler, zudem mehrfacher Teilnehmer an Welt- und Europameisterschaften im Herren- und Juniorenbereich. 2017 gewann er Bronze bei der Herren-EM, 2013 Gold bei der U-23-WM. Den Höhepunkt seiner bisherigen sportlichen Laufbahn erlebte er jedoch im Vorjahr, als er an den Paralympics in Tokio teilnahm. Die deutsche Auswahl kam zwar nur auf Platz sieben – aber geschenkt. „Das war ein tolles Erlebnis. Ich habe zehn Jahre auf Olympia hingearbeitet. 2016 saß ich bei den Spielen von Rio noch vor dem Fernseher“, berichtete Sadler.

Der 28-Jährige wuchs in Bissendorf und Elze auf. In der Grundschule war damals ein Schüler mit Behinderung recht exotisch – zumal er mit einem eigenen Zivildienstleistenden in die Schule kam. „Das Wort Inklusion gab es noch lange nicht. Ich hatte aber das Glück, dass für mich auf dem Gelände eine Rampe gebaut wurde. Auch in den Sportunterricht konnte ich integriert werden, weil ich mit Kindern Übungen machen durfte“, erinnerte sich Sadler, der seit seiner Kindheit an einer Erkrankung des Rückenmarks leidet. Sehr kurze Strecken kann er gehen, ist aber im Alltag auf den Rollstuhl angewiesen.

Die Unterschrift von Jan Sadler steht nun im Goldenen Buch der Gemeinde Wedemark - als 25. Eintrag. Quelle: Stephan Hartung

Rollstuhlbasketballer absolviert 25. Unterschrift im Goldenen Buch

Im Jahr 2010 wechselte Sadler auf das Sportinternat am Maschsee, machte schließlich sein Abitur an der KGS Hemmingen – eine sogenannte Eliteschule des Sports und damit Partner des Internats des Landessportbunds Niedersachsen. Seiner Heimatgemeinde bleibt er aber vor allem wegen seiner Familie immer verbunden. „Ich habe mich hier immer wohlgefühlt und bin sehr stolz, nun im Goldenen Buch zu stehen.“ Die Unterschrift des Absolventen eines Journalistikstudiums, der den Einstieg in dieses Berufsfeld anstrebt, ist seit 2009 der 25. Eintrag im Goldenen Buch der Gemeinde.

Wie geht es nun weiter? Mit Hannover United setzt Sadler die Bundesligasaison fort, vielleicht kommen mittelfristig Auftritte in der Europa League hinzu. „Im Sommer wird es dann etwa ruhiger, da stehen endlich mal nicht so viele Trainingseinheiten und Lehrgänge auf dem Programm.“ Denn das nächste Großturnier folgt mit der Weltmeisterschaft erst im November in Dubai – vielleicht gelingt ja dort wieder ein großer Wurf.

Von Stephan Hartung