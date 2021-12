Wedemark

Der SPD-Ortsverein Wedemark hat auch in diesem Jahr wieder einen Fotowettbewerb für den alljährlichen Fotokalender mit kommunalen Motiven initiiert. Eine Jury wählte schließlich aus mehr als 100 Einsendungen die besten Bilder für den diesjährigen Kalender aus. „Wir freuen uns sehr, dass der Fotokalender mit vorstehendem Wettbewerb über so lange Zeit noch immer an Beliebtheit dazugewinnt,“ betont Rebecca Schamber, Vorsitzende der SPD Wedemark und frisch gewählte Bundestagsabgeordnete.

Kostenlos am 23. Dezember abholen

Die ersten drei Plätze belegen Fiona Bennett, die für das Januar-Motiv sorgte, Florian Kohne für das September-Kalenderblatt und Sonja de Vries für den November 2022. Viele weitere Fotografen und Fotografinnen bereichern den Kalender mit ihren Bildern. Den Fotokalender gibt es in den Formaten DIN A1 und A3 kostenlos am Donnerstag, 23. Dezember, von 11 bis 13 Uhr im SPD Bürgerbüro, Schaumburger Straße 2, in Mellendorf. Zusätzlich kann jeder, der mag, den Kalender in diesem Jahr im Floristikladen in Berkhof, Wieckenberger Straße 1, während der Geschäftszeiten abholen. Interessierte können den Fotokalender zudem im SPD-Bürgerbüro per E-Mail an vorstand@spd-wedemark.de bestellen und nach Vereinbarung entgegennehmen.

Von Fiona Lechner