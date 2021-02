„Kinder an die Macht“ – mit diesem Hit hat der Künstler Herbert Grönemeyer dem Nachwuchs eine Stimme gegeben. In der Wedemark gibt es inzwischen die Straße der Kinderrechte. Ungeachtet von Corona möchte die SPD die Kinder aufrufen, ihre Zukunftswünsche malerisch in Szene zu setzen.