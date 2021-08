Wedemark

Die SPD in der Wedemark bringt sich für die Kommunalwahl am 12. September in Stellung. Für verschiedene Ortschaften haben die Sozialdemokraten nun ihre Kandidaten aufgestellt und präsentiert.

Mit Timo Cramm und Jana Schulz konnte die Partei zwei junge Bewerber für den Ortsrat in Scherenbostel gewinnen. Beide sind in der Wedemark aufgewachsen und haben dort ihren schulischen Weg absolviert. Nach Ausbildung und Studium sind sie jetzt in Scherenbostel zu Hause.

Lesen Sie auch Bürgermeisterwahl 2021 in der Wedemark: Die Kandidaten diskutieren beim HAZ/NP-Forum

Cramm ist 37 Jahre alt und in leitender Funktion bei der Stadt Hannover tätig. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Dem Imker liegt die Natur sehr am Herzen. Schulz ist Lehrkraft an einer berufsbildenden Schule mit dem Schwerpunkt Gesundheit und Soziales in Hannover. Die 34-Jährige möchte sich auch für den eigenen Ort engagieren. Beide sind seit vielen Jahren ehrenamtlich im Sport tätig.

Jana Schulz und Timo Cramm stehen am Kunstwerk an der Straße für Kinderrechte in Scherenbostel. Quelle: Sandra Cramm

Für den Bissendorfer Ortsrat tritt die SPD mit Gitta Jansen und Jörn Albes an. Jansen ist 65 Jahre alt und seit 2016 stellvertretende Ortsbürgermeisterin. Sie ist seit 40 Jahren in der Kommunalpolitik der Wedemark aktiv. Bis 2016 war sie Ratsfrau im Gemeinderat und ist jetzt stellvertretende Sprecherin im Seniorenbeirat. Albes ist seit 2019 als Nachrücker im Ortsrat. Er ist 47 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Töchter. Er arbeitet im Energiehandel eines großen kommunalen Energieversorgers in Hannover.

Gitta Jansen und Jörn Albes wollen nach der Wahl dem Ortsrat Bissendorf angehören. Quelle: Sandra Cramm

Jung und erfahren: SPD setzt auf eine Mischung

Auch für alle anderen Ortsteile haben die Sozialdemokraten per Wahl ihre Spitzenkandidaten bestimmt. Dies sind Helge Zychlinski, Walter Zychlinski (beide Elze), Fraktionschefin Daniela Mühleis, Jean-Pascale Schramke, Isabella Steffen, Larbi Amerouz (alle Mellendorf), Birgit Eicke-Wedegärtner, Joschua-Lukas Masser (beide Negenborn), Karin Kuhlmann, Christiane Böttcher (beide Brelingen), Heike Süring (Abbensen), Jochen Pardey (Resse) und Marina Hammer (Hellendorf).

Außer diesen Personen wählte die SPD in einer Präsenzveranstaltung auch die Kandidatinnen und Kandidaten für den Gemeinderat. Insgesamt galt es, 41 Bewerberinnen und Bewerber in geheimer Wahl zu bestimmen. Die SPD legt nach eigenem Bekunden Wert darauf, Frauen und Männer paritätisch zu berücksichtigen. Ebenso wollte sie, dass bereits erfahrene Kommunalpolitiker gemeinsam mit Politikneulingen auf den vorderen Listenplätzen wiederzufinden sind, „um eine gesunde Mischung zu bilden“.

Von Stephan Hartung