Wedemark

Noch vor der Kommunalwahl im September bekräftigt die SPD Wedemark ihre Forderung, die Straßenausbaubeiträge in der Gemeinde abzuschaffen. Bislang wird der Straßenbau über die kommunale Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) finanziert – und damit sind die Anwohnerinnen und Anwohner beteiligt. Die Sozialdemokraten haben zudem angekündigt, dass die Aufhebung der Strabs eine wesentliche Voraussetzung für eine zukünftige Mehrheitsbildung im Rat sein werde.

Darüber bestehe Konsens mit Bürgermeister Helge Zychlinski, der in seiner angestrebten zweiten Amtszeit der Sanierung der Gemeindestraßen eine besondere Priorität einräumen will. „Dabei geht es nicht nur um gute Straßen für Autofahrende, sondern besonders um die Erhöhung der Sicherheit für Fußgänger und Radfahrende“, zitiert die SPD den Bürgermeister.

Die neue Art der Finanzierung könnte dann so laufen: Die bisherige Umlage des überwiegenden Teils der Kosten von Sanierungen auf die Anliegerinnen und Anlieger der betroffenen Straßen würde durch eine Finanzierung aus dem Gemeindehaushalt ersetzt. Nach Vorstellung der SPD wäre dieser solidarisch finanziert von der Gemeinschaft aller Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde.

Das ganze Straßennetz ist Aufgabe der Gemeinde

Durch Straßenausbaubeiträge kämen sehr schnell Kostenbeiträge in fünfstelliger Höhe auf die Anlieger nur der betroffenen Straßen zu, führt die SPD als Argument an. Jede Straße habe aber eine Aufgabe im gesamten Straßennetz zu erfüllen. „Das Netz der Wedemärker Straßen in einem guten Zustand zu halten ist die Aufgabe der ganzen Gemeinde und muss daher auch gemeinschaftlich finanziert werden“, betont die Vorsitzende der SPD-Gemeinderatsfraktion, Daniela Mühleis.

Zudem verspricht sich die SPD von der angestrebten Veränderung ein Ende der langwierigen Konflikte mit Anwohnerinnen und Anwohnern, wie sie bisher stets mit Straßensanierungen einhergingen. Würde die vorgeschriebene Kostenumlage entfallen, könnten aus Sicht der SPD in stärkerem Maße vereinfachte bauliche Standards angewendet und Sanierungen schneller umgesetzt werden.

„Entscheidung ist fällig“

„Diskutiert und abgewogen hat man diese Frage nun lange genug. Eine Entscheidung ist daher zu Beginn der neuen Wahlperiode fällig“, bekräftigt Jean Schramke als stellvertretender Vorsitzender der SPD Wedemark die Forderung seiner Partei. Sie sehe einen erheblichen Sanierungsbedarf an Gemeindestraßen, die in den Sechziger- und Siebzigerjahren gebaut wurden. Die Sanierung lasse sich in überschaubarer Zeit nur im Einvernehmen mit der Bürgerschaft bewältigen. Dabei sei die Straßenausbaubeitragssatzung bislang oftmals die entscheidende Hürde. Tatsächlich ist die Satzung den Kommunen überlassen, und ein großer Teil der niedersächsischen Gemeinde hat sich bereits dagegen entschieden.

Von Ursula Kallenbach