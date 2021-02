Scherenbostel

Die Corona-Beschränkungen belasten auch die Mitglieder der Bogensparte des Schützenvereins Scherenbostel. Der gewöhnliche Vereinsbetrieb ruht. Doch die Schützen haben einige kreative Ideen entwickelt, um sich zu treffen – wenn auch nur virtuell. So gibt es zurzeit einmal monatlich eine Videokonferenz, berichtet Vereinssprecher Thorsten Kern. „Auch wenn die aktuelle Situation einen regelmäßigen Trainingsbetrieb in der Gruppe derzeit nicht zulässt, so gibt es doch das eine oder andere zu besprechen und zu organisieren.“

Post haben die Schützen aus Roye, der französischen Partnergemeinde der Wedemark, erhalten – die dortigen Schützen haben den Scherenbostelern mit Briefen einen guten Start ins neue Jahr gewünscht und darin auch die Hoffnung auf ein Treffen im Sommer geäußert, sagt Kern. Und ungeachtet der weiteren Entwicklungen in der Corona-Pandemie haben die Scherenbosteler bereits einen Turnierplan für die nahe Zukunft ausgearbeitet. Das böte den Mitgliedern nicht nur Ziele, sondern diene auch der Motivation, meint der Sprecher.

Scherenbosteler Bogenschützen planen 3D-Parcours

Kontakt pflegen die Wedemärker auch zum Schützenverein aus Eime – dieser plant für Pfingsten ein Turnier, an dem einige Scherenbosteler Schützen aus allen Vereinssparten teilnehmen möchten. Darüber hinaus schafft der Verein zurzeit Attrappen für die jugendlichen Bogenschützen an. Das Ziel: Bis Ostern soll ein 3D-Parcours entstehen, damit die Jugendlichen dann nicht mehr nur auf zweidimensionale Scheiben schießen müssen. Zwar könnten sie aktuell nicht gemeinsam trainieren – allerdings erstellten die Jugendgruppenleiter Uwe Könecke und Thomas Knigge-Sekler dem Nachwuchs auf Wunsch individuelle Trainingspläne, berichtet Kern weiter.

Auch die Erwachsenen sind nicht untätig, betont Kern. So habe Diana Wulf die Mitglieder im Dezember mit einem sportlichen Adventskalender virtuell überrascht. Den Inhalt der einzelnen Türen verschickte sie in einer Whatsapp-Gruppe. Derzeit betreiben die Mannschaften laut Kern „Ausdauersport, wo es halt geht“, etwa im heimischen Garten. Auch mögliche Arbeitseinsätze für das Frühjahr habe man bereits geplant – denn die Vereinslage müsse auch „in Schuss gehalten werden“, berichtet der Sprecher.

Mitglieder halten Verein die Treue

Zurzeit sei der Schützenverein trotz Pandemie noch gut aufgestellt, sagt dessen Vorsitzender Jürgen Kowahl: „Wir sind froh, dass die Mitglieder uns die Treue halten.“ Aktuell gehörten dem SV Scherenbostel gut 220 Mitglieder an – bislang habe niemand coronabedingt gekündigt. Wie jeder Verein wünsche man sich aber eine Perspektive, fügt der Vorsitzende hinzu: „Wir wären froh, den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen zu können.“ Vor Ostern werde das angesichts der Corona-Mutationen und fehlender Impfstoffe wohl noch nicht möglich sein.

Perspektivisch müsse man vor allem das vereinseigene Schützenhaus finanzieren, das der Verein seit März letzten Jahres wegen der Pandemie nicht bewirtschaften kann. Doch der Vorsitzende ist zuversichtlich, dass das nach Abklingen der Infektionen wieder möglich sein wird.

Von Konstantin Klenke