Bissendorf

Unbekannte haben an der Straße Am Kummerberg in Bissendorf ein Zone-30-Verkehrszeichen beschmiert – mit schwarzer Farbe machten sie aus der „30“ eine „80“. Die Sachbeschädigung wurde der Polizei Mellendorf am Donnerstagnachmittag gemeldet. Die Polizei schätzt den Schaden auf 100 Euro und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (05130) 9770.

Von Frank Walter