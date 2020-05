Bissendorf

Die Komplettsanierung der Sanitäranlagen in der Grundschule Bissendorf ist in vollem Gang. „Die Firmen arbeiten auf Hochtouren“, bestätigt Schulleiterin Stefanie Hengst. Jetzt ist ihr dringendster Wunsch, dass die Arbeiten vor dem 3. Juni abgeschlossen werden. Denn dann kommen die Zweitklässler wieder ins Haus – so jedenfalls sieht der aktuelle Fahrplan des niedersächsischen Kultusministeriums für die Rückkehr der Schüler nach der Corona-Pause aus.

Arbeiten werden wohl im Juni fertig

Nach den Zweitklässlern am 3. Juni kommen zuletzt die ersten Klassen am 15. Juni wieder zum Unterricht in die Schule. Und immerhin: „Wir werden in der Schule mit den Arbeiten voraussichtlich im Juni fertig. Wir sind sehr zuversichtlich“, stellt Gemeindesprecher Ewald Nagel in Aussicht. Er kann aber keinen festen Termin für den Abschluss der Arbeiten nennen.

Fällig war die Sanierung der Toiletten in der Grundschule Bissendorf schon seit Jahren – nun kam sie für Schulleiterin Stefanie Hengst gleichwohl früher als gedacht. Denn die Gemeinde nutzte dafür die coronabedingte schulfreie Zeit. „Ich war eigentlich von Sommer ausgegangen. Kurzfristig haben die Arbeiten in den Osterferien begonnen“, berichtet sie. Darüber sei sie sehr froh.

Ein Bild, das der Vergangenheit angehören soll: Kinder der Grundschule Bissendorf halten sich im Sommer 2019 die Nase zu, während sie im Toilettenraum stehen. Quelle: Julia Gödde-Polley (Archiv)

Petition des Fördervereins war erfolgreich

Auch die Vorsitzende des Fördervereins, Ilknur Korkut, zeigt sich erleichtert, dass endlich etwas passiert. Seit Jahren waren die Toiletten und die Abwasserleitungen marode. Weil sie sich vor den sanitären Anlagen ekelten, tranken einige der Grundschüler bereits nichts mehr in der Schule, berichtete Korkut im vergangenen Sommer.

Der Förderverein der Schule startete deshalb 2019 eine Onlinepetition, mithilfe derer die Kommune aufgefordert werden sollte, die Toiletten schnellstmöglich auf Vordermann zu bringen. „Wir haben 688 Unterstützer bekommen und somit die Petition erfolgreich beendet“, sagt Korkut jetzt. Das Ziel waren 560 virtuelle Unterzeichner. „Wir freuen uns, dass die Kinder bald wieder gern die sanitären Anlagen nutzen können und sich keiner mehr ekeln muss“, berichtet die Fördervereinsvorsitzende. Sie ist überzeugt, dass durch die neuen WC-Räume die Kinder wieder mehr in der Schule trinken. Dies beeinflusse dann das allgemeine Wohlbefinden und die Konzentration der Schüler positiv.

Schimmelige Fugen, Trennwände mit Löchern, in die Jahre gekommene Abflüsse im Fußboden und dreckige Schüsseln: Die Toiletten in der Grundschule Bissendorf waren marode. Quelle: Julia Gödde-Polley (Archiv)

Toiletten sind Teil des Hygieneplans

Dass die Kommune die Sanierung so schnell in Gang bringen konnte, liege daran, dass sie bevorzugt mit festen Vertragsfirmen arbeite, erklärt Nagel. Noch dazu habe die Verwaltung das Projekt vorrangig verfolgt. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, denn die Toiletten in den Schulen sind auch Teil des aktuellen Hygieneplans“, sagt der Rathaussprecher.

Bis zum Ende der Sanierung müssen die Dritt- und Viertklässler, die bereits jeweils mit halben Klassen und wechselweise wieder vor Ort sind, die Toiletten im Hort auf dem Gelände nutzen. „Das klappt alles“, sagt die Rektorin.

50.000 Euro reichen nicht aus

50.000 Euro waren im Haushalt genehmigt für die Sanierung an der Grundschule Bissendorf. Der Betrag umfasste den Rohrneubau außen ebenso wie die vollständige Neuausstattung der Toiletten in der Schule. Doch das Geld wird nicht reichen, weiß der Rathaussprecher schon zu berichten. Man werde das Vorhaben aber komplett finanzieren. Wie für die Bissendorfer Grundschule steht diese Summe für die entsprechenden Arbeiten für die Grundschule Mellendorf im Gemeindehaushalt bereit.

SPD besichtigt Baustelle

Bei einer Besichtigung der Baustelle gemeinsam mit der Rektorin informierten sich jetzt Daniela Mühleis, stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion im Gemeinderat, und Jörn Albes, Fraktionsvorsitzender der SPD-Fraktion im Ortsrat Bissendorf, und zeigten sich erfreut, „dass das Thema Toilettenanlage der Bissendorfer Grundschule zu einem für alle guten Abschluss“ komme. „Seit vielen Jahren sind die hygienischen Zustände der Toiletten in der Grundschule Bissendorf ein unappetitliches Thema bei Schülern, Eltern, Lehrern und Politikern“, hieß es noch einmal von den Sozialdemokraten. Doch das gehört nach den Bauarbeiten erst einmal der Vergangenheit an.

Von Ursula Kallenbach und Julia Gödde-Polley