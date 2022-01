Scherenbostel

Bei einem Einbruch am Montag, 13. Dezember, in eine Lagerhalle in Scherenbostel haben Unbekannte zwei Akkumotorsägen samt Akkus sowie ein Ladegerät gestohlen. Das an der Schiebetür aufgebrochene Vorhängeschloss nahmen die Diebe ebenso mit wie eine Videokamera, die außen am Gebäude angebracht war.

Gleichwohl: Wie Philip Wehr, stellvertretender Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, berichtet, würden Überwachungskameras die Aufnahmen nicht im Gerät selbst, sondern auf einem Computer oder Server speichern. Dieses Medium ist nun auch ausgewertet worden. Darauf ist um 23.19 Uhr ein Radfahrer zu erkennen, der den Tatort am Wiechendorfer Weg passierte. Nachdem die Ermittler nun die Tatzeit auf etwa 30 Minuten eingrenzen konnten, wird der Radler – ob Mann oder Frau, steht aktuell noch nicht fest – als wichtiger Zeuge gesucht.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke