Mellendorf

Von der Decke in der Wedemark-Sporthalle in Mellendorf tropft es, das Essen in der Mensa des Schulzentrums schmeckt nicht, und wo bleibt die Internetanbindung für den Campus W? Die Schüler der IGS Wedemark sind ungeduldig und wollen Antworten haben von Verwaltung und Politik. Die Fragestunde in der Sitzung des Gemeinderates am Montag, diesmal eigens für die Schüler ins Forum des Schulzentrums in Mellendorf verlegt, gilt fast 40 Minuten vorrangig ihnen.

Das Essen in der Mensa – wohl wirklich nicht gut. „Es schmeckt uns überhaupt nicht“, sagte eine Schülerin und erntete Riesenbeifall für ihre offen ausgesprochene Kritik. Aber auch Bürgermeister Helge Zychlinski meldete ehrlich zurück: „Es gibt Qualitätsdefizite.“ Während die bauliche Umgestaltung der Mensa nun abgeschlossen sei, gebe es Handlungsbedarf beim Essen. Das bedeutet, dass die Gemeinde den Service neu ausschreiben werde. „Das werden wir zum nächsten Schuljahr tun“, kündigte Zychlinski an. Nun müssen Rat und Verwaltung die Bedingungen definieren, darunter auch die Frage, welches Zubereitungsverfahren zum Zuge kommen soll.

IGS-Schülerinnen haben mit viel Engagement zwei Wände in der Schulmensa dekoriert. Quelle: Sven Warnecke

Kritik an der Sauberkeit der Wedemark-Halle

In der Wedemark-Halle bemängelten die Schüler: kein Licht, Umkleiden nicht zu verschließen, unhygienische Toiletten ohne Papier. Täglich werde dort gereinigt, versicherte der Bürgermeister, Probleme sollten aber abgestellt werden. Die Halle werde in der Tat täglich ab 5 Uhr morgens von vier eigenen Reinigungskräften gesäubert, bestätigt Gemeindesprecher Ewald Nagel auf Nachfrage dieser Zeitung. Gleichwohl: Alle Schulen auf dem Campus sowie Vereine belegen die Sporthalle. „Die Halle ist immer bis gegen Mitternacht pickepackevoll ausgebucht“, beschreibt Nagel die schwierige Situation.

Die Wedemark-Halle gehört mit dem Baujahr 1986 zu den alten Modellen – direkt daneben ist die neue Schulsporthalle seit März in diesem Jahr in Betrieb. Aber auch für die alte Halle sieht die Kommune fast eine Million Euro im Haushalt 2020 vor, sagte der Bürgermeister den Schülern. Man warte noch auf Zuschüsse des Landes.

Das Basketball-Turnier der Gemeindejugendfeuerwehren ist in der Wedemark-Halle am Roye-Platz in Mellendorf ein fester Posten im Jahr. Quelle: Ursula Kallenbach (Archiv)

Gemeinde lässt Dachkonstruktion der Halle erneuern

Bei dieser Sanierung für etwa 990.000 Euro soll die Dachkonstruktion komplett ersetzt und für weitere 130.000 Euro mit einer Fotovoltaiktanlage ausgerüstet werden. Das erläutert der Gemeindesprecher jetzt auf Nachfrage. Die Dächer der Nebengebäude würden ebenfalls für etwa 120.000 Euro instand gesetzt, auch Brandschutz und Beleuchtung der Halle würden überarbeitet. Bereits 2013 wurden Umkleiden, Duschen und Toiletten renoviert, 2014/2015 die automatischen Lüftungsanlagen. 2018 wurde der Hallenboden erneuert.

Die Internetanbindung für den Campus W, das gesamte Schulareal in Mellendorf, steht ebenfalls an. Aktuell läuft die Ausschreibung für den Glasfaseranschluss und die Gigabyteversorgung, parallel dazu das WLAN-Netz. „Wir gehen davon aus, dass wir den Campus im nächsten Jahr voll angeschlossen haben“, sagt Zychlinski. 1.500 Euro wird jeder Gigabyteanschluss je Schule die Kommune dann monatlich kosten.

Jeder Klassenraum erhält eine Lüftung

Schließlich mahnten die IGS-Schüler die dringend benötigte Klimaanlage für das Schulzentrum an: Beschlossen ist der Einbau dezentraler Lüftungsanlagen in den Klassenräumen. Die Gemeinde sucht jetzt Firmen, die das ausführen können, es werden wohl Ausschreibungen folgen. 1,4 Millionen Euro, so Zychlinski, stehen im Haushalt für diese technische Aufrüstung. „Wir werden das sukzessive durchführen in Abstimmung mit den Schulen.“ Ein Fertigstellungsdatum könne aber nicht genannt werden.

Von Ursula Kallenbach