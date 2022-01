Resse

Für den Schutz des Moores sorgt in der Wedemark unter anderem die dortige Ortsgruppe des Naturschutzbundes (Nabu). Auch der Hegering – der Zusammenschluss der Jäger – ist dort aktiv. Nun bekamen sie an vier Tagen jedoch Unterstützung von Gymnasiasten aus Mellendorf. Traditionell greifen einmal im Jahr die Schüler selbst zu Arbeitshandschuhen und Sägen. Sie helfen so beim sogenannten Entkusseln im Otternhagener Moor mit. Den Einsatzort erreichen sie über den Moorerlebnispfad in Resse.

„Das macht Spaß und ist eine gute Abwechslung zum Schulalltag“, sagt Nils Aßmus, während er zusammen mit Mats Hefer die Säge ansetzt und für den nötigen Schnitt sorgt. Dank ihrer Vorarbeit hat Jan Frericks nun leichtes Spiel und kann den Baum zur Seite wegkippen. Absichtlich als Jugendliche einen Baum fällen, die sonst eher für den Erhalt von Natur und Umwelt demonstrieren: Das klingt komisch, ergibt aber Sinn. „Wir wissen, dass wir das machen müssen, damit weniger Feuchtigkeit aus dem Boden gezogen wird“, sagt Jan Frericks.

Detlef Schwertmann vom Nabu erklärt den Schülern das Moor. Quelle: Stephan Hartung

Und genau das ist Teil des Entkusselung-Prinzips: Bäume werden im Moor gefällt, um dieses zu schützen. „Beispielsweise saugt sich im Sommer eine Birke 300 bis 500 Liter Wasser aus dem Boden. Pro Tag“, sagt Nabu-Experte Detlef Schwertmann, der den Schülern immer wieder wichtige Tipps gibt und ihnen auch den richtigen Umgang mit der Säge erklärt – inklusive Sicherheitseinweisungen, zu welcher Seite der Baum umfällt und welchen Abstand man halten muss. Mit seiner Nabu-Ortsgruppe Wedemark hat Schwertmann auch mehrere Termine im Jahr mit eigenen Arbeitseinsätzen – nun also helfen die Schüler aus Mellendorf. Im Schwarzen Moor übernimmt Folke Hein vom Hegering Wedemark die Unterweisung der Schüler.

Schüler sind im Otternhagener und Schwarzen Moor aktiv

Insgesamt sind täglich rund 80 Schüler aus den unterschiedlichsten Stufen der Jahrgänge fünf bis 13 aktiv: 30 im Otternhagener Moor, 50 im benachbarten Schwarzen Moor – aufgeteilt in elf Gruppen zu je vier Tagen. Die Leitung hat Christian Kossenjans inne, der Lehrer unterrichtet Biologie und Erdkunde im Gymnasium Mellendorf. „Daher passt für mich das Thema hier natürlich sehr gut“, sagt er. Denn an seiner Schule hätten Themen rund um Natur, Klima und Umweltschutz ohnehin einen hohen Stellenwert, betont Kossenjans.

Moor trocknet ohne Entkusseln aus

So sauber haben die Schüler das Holz gestapelt. Zusammen mit den Schultaschen, die am Baum hängen, sieht es fast wie moderne Kunst aus. Quelle: Stephan Hartung

Zuvor hatte er den Schülern auch im Unterricht theoretisch klargemacht: Die Moore haben eine erhebliche Bedeutung für das Klima, werden in ihrer Bedeutung aber oft unterschätzt. „Moore sind enorme Speicher für Kohlenstoffdioxid. Sie nehmen davon mehr auf als alle Wälder auf der Welt zusammen“, sagt Kossenjans und verdeutlich dabei das Verhältnis. „Dabei machen Moore nur drei Prozent der Flächen weltweit aus.“ Damit das Moor also als Ökosystem weiter funktioniert und nicht trockenfällt, muss es genug Feuchtigkeit enthalten – Bäumen, die ihnen das streitig machen, müssen also weg.

Vorrangig Birken und Kiefern bringen die Schüler in diesen Tagen zu Fall. Den daraus entstehenden „Holzabfall“ entsorgt der Nabu in Kürze, wird dabei aber auch von der Region Hannover unterstützt. Beispielsweise sorge die Region dafür, sagt Schwertmann, dass das klein geschnetzelte Holz dann wieder auf die Wege im Moorerlebnispfad kommt.

Von Stephan Hartung