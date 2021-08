Negenborn

Der Schützenverein Negenborn betätigt sich sportlich. Die Schützen lassen ihre übliche Ausrüstung aber im Schrank und steigen gemeinsam mit anderen interessierten Dorfbewohnern aufs Fahrrad. Die Tour startet am Sonntag, 5. September, um 11 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus Negenborn, An der Bürgerwiese. Von dort radeln die Schützen und ihre Gäste rund 25 Kilometer weit durch die Wedemark.

Unterwegs wird es auch Pausen mit kleinen Snacks und Getränken geben, wofür der Schützenverein sorgt. Zielpunkt ist gegen 16 Uhr das griechische Restaurant Resseo in Resse. Das Abschlussessen dort kostet pro Person 12 Euro, Kinder müssen nichts bezahlen. Es ist auch möglich, nur bei der Fahrradtour oder nur beim Essen dabei zu sein. Anmeldungen sind bis 26. August per E-Mail an info@sv-negenborn.de möglich.

Von Stephan Hartung